Catriel (C25N) Como si fuera un homenaje, justmante en el “Día mundial del agua”, Justamente frente al DPA (departamento provincial de aguas), hay una pérdida del vital líquido desde hace varios días lo que ha llevado a que las calles se inunden y los vecinos en algunos casos no puedan salir de sus viviendas.

“Avenida Roque Sáenz Peña desde Los Cipreses hasta Venezuela es un lago artificial”, dijo una vecina.

Otro hombre con mayor imaginación decidió ir a visitar a una hermana que vive en calle Los Cipreses y no tuvo mejor idea que hacerlo en un Kayak. “Es la única manera que tengo para poder entrar a lo de mi hermana”, dijo el vecino Lezcano.

No es la única pérdida de agua en la localidad, las hay en varios sectores y barrios. ARSA aduce no tener personal suficiente y que la gente no hace reclamos al 0-800, pero las pérdidas están a la vista de todos, inclusive de las autoridades de la empresa Rionegrina.

