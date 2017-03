Catriel – “Es un abandono de persona lo que hizo Pami con mi marido, ellos deciden si usted se cura, se sana o se muere en su casa” expresó dolida una vecina, esta mañana, reclamando la atención del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI –Programa de Asistencia Médica Integral–, que debido al paro nacional dejó sin cobertura a un hombre que atraviesa una delicada situación de salud. “Me dijeron que esperara hasta el lunes, porque el viernes es feriado, mi marido se puede morir en la casa…”.

La segunda jornada del paro total de actividades por 48 horas, que desarrolla la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en Río Negro se multiplica en actividades en distintos puntos de la provincia. La medida también sumó protestas y paro en los organismos nacionales con sede en Río Negro (PAMI, ANSES, SENASA, Desarrollo Social de la Nación e INTI, entre otros) y los jubilados de la provincia.

Esta situación provocó inconvenientes de atención, en la ciudad de Catriel, Alicia, esposa de Fermín Moyano dio a conocer la grave situación que vive con su marido por estas medidas, que prácticamente lo dejaron sin cobertura médica.

La vecina habló esta mañana con FM Alas, “mi marido es Fermin Moyano, esta en diálisis, con una salud muy debilitada, le están haciendo estudios oncológicos, por ende utilizamos los transportes de PAMI, por más que vos hagas el pedido de traslado de móvil sanitario, Pami Roca o Pami buenos Aires te lo da, pero te lo da cuando quiere”.

“Hoy tenia turno en Fundación Médica con él a las 8 hs, hacer estudios a las 13 hs, como ellos estaban de paro no me autorizaron los pedidos, como le habrá pasado a mucha gente, pero es un abandono a la persona del Sr. Moyano, anoche estuvo descompensado en la Clínica de Petroleros, hoy lo tengo descompuesto, pero el Pami no le importa”

“Los empleados de Pami deben saber, desde el gerente hasta el que limpia las veredas con mucha honra, que el sueldo se lo pagamos los jubilados y pensionados, no Macri ni Kirchner”.

“Hoy me hicieron todo el pedido, pero en Pami Roca dijeron que estaba de paro y hasta el lunes no van a hacer nada porque este viernes es feriado, o sea que Moyano se puede morir en la casa”.

“Le pido a la gente, que pida, reclame, si somos muchos nos vamos a beneficiar todos. Los enfermos de cáncer, diabetes, renales, no pueden esperar, porque todo va de la mano”.

PROBLEMAS CON EL TRASNPORTE

Alicia además detalló los contratiempos que se vive con la tercerización del transporte, “Pami contrató a Vital, que es una empresa de transporte que tercerizó esos traslados, uno pide el traslado, después hay que arrodillarse y esperar que Vital nos llame, si lo van a llevar o no, y después capaz que se paso la hora del turno”.

“Ellos deciden si usted se cura, se sana o se muere en su casa”.

PEDIDO A LAS AUTORIDADES

“Si hay algún político de los que se jactan de levar la bandera de Catriel, que tomen cartas en esto, los defensores del pueblo, los legisladores” concluyó la vecina.

