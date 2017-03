25 de Mayo. La medida de fuerza comenzó durante la mañana del miércoles y continua hoy día, ya que las mujeres desocupadas alegan no obtener respuestas.

“Apenas unos 5 puestos de trabajo nos ofrecieron desde el municipio, barrer calles, cosas así que no está mal pero porque no podemos trabajar también en el petróleo. Solicitamos se cumpla la ley 80/20”

Las desocupadas solicitan al gobierno municipal unos 50 puestos de trabajo. Mientras que algunas empresas locales relacionadas a servicios petroleros habrían ofrecidos puestos de trabajo para sus maridos y desde el municipio en tanto avanzar en dar rápida solución a madres solteras.

Cabe destacar que las manifestantes solicitan al Intendente Abeldaño que declare la emergencia laboral y la presencia del Gobernador Verna, a quien se esperaba el día martes en la localidad y que a último momento no arribó.