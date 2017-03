Catriel (C25N) Delincuente protagonizó en cuestión de minutos, dos hechos delictivos, esta madrugada, en locales comerciales de Avenida San Martín, sustrajo facturas crudas de la panadería “La nueva Mónaco” y luego se trasladó al local contiguo, Heladería Mónaco, donde forzó la puerta de acceso frontal y sacó una caja registradora, una suma cercana a los mil pesos y una torta helada. A los pocos minutos, sin ningún tipo de pudor, volvió a la mencionada panadería para comprar pancitos de grasa.



El robo se produjo esta mañana, la policía local tomó conocimiento alrededor de las 6,45 a través del llamado de vecinos que observaron cuando el delincuente se retiraba del local ubicado en Avenida San Martín al 529, heladería Mónaco, con una torta helada y otros elementos.



Según se pudo saber a través de fuentes policiales, el ladrón vestía ropa deportiva y en primera instancia había ingresado por una puerta lateral de la panadería “La Nueva Mónaco”, donde aprovechó que el personal estaba abocado al trabajo y sustrajo facturas crudas. Luego se trasladó al comercio contiguo (heladería) forzando la puerta frontal, para robar la caja registradora, una suma aproximada a los $1000 y una torta helada.

Lo más curioso que tras marcharse con el botín, a los pocos minutos regresó a la panadería en cuestión, para comprar una pancitos de grasa.



En diálogo con FM Alas, Carlos Lopez, dueño de la heladería manifestó “me sorprendió, pero bueno, me desperté con los gritos de la policía”.

“A eso de las 6,30 hs estaba la policía dentro del local, porque habían ingresado, seguramente forzaron con algo la puerta y al abrieron, se llevaron la registradora, algo de cambio que había allí y también de los videojuegos”.



“Revolvieron todo, tiraron todas las cosas abajo buscando mas dinero, pero como prácticamente no se maneja mucho dinero en el lugar, porque en cuanto se genera algo lo depositamos”.



“Lo que más me preocupa es la registradora, porque es la que presentamos a la AFIP”.



“Anoche no había dejado conectada la alarma, y a esa hora ya se levantan mis sobrinos, mi señora. Entonces salen muy temprano, pensé que eran mis sobrinos”.



“Es normal que te rompan los vidrios en al avenida, espero que no siga pasando, esto se ha hecho tan común, pero nos vamos acostumbrando como el las grandes ciudades”.



La denuncia se radicó en la Unidad 9° de policía, en el lugar del hecho trabajó personal del gabinete de criminalística. Según los datos aportados por vecinos, el delincuente se movilizaba en una moto, con otro acompañante. Se analizan además las filmaciones de las cámaras de seguridad para establecer la identidad del ladrón.