Catriel – La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro Ing. Dina Migani brindó una conferencia de prensa en la mañana de este viernes, en Casa de la Cultura de la terminal de ómnibus de la ciudad, donde brindó detalles y contestó preguntas de los medios de prensa y vecinos respecto a la instalación de la Planta de remediación de pasivos ambientales.“Es muy importante que la ciudadanía se exprese en esta audiencia pública, porque su opinión es tenida en cuenta en la resolución ambiental, aunque no sea vinculante, porque puede ser a probatoria o no de este estudio de impacto ambiental”, sostuvo la funcionaria.

A pocos días de realizarse la audiencia pública, el próximo 31 de marzo, referente al proyecto de instalación de una planta de Tratamiento Integral y Disposición Final de Residuos Peligrosos e Industriales en el ejido de Catriel, se llevó a cabo una conferencia de prensa por parte de la Secretaria de Ambiente Dina Migani, en la que también participó el Intendente municipal Carlos Johnston, la Legisladora provincial Viviana Germanier, secretario de planificación Claudio González, secretaria de gobierno Elizabeth Cofre, Director de medioambiente Jonathan Giangreco. Con la presencia de los legisladores Nicolás Sgalla (movic), Daniela Salzotto (pj), vecinos, candidatos a convencionales constituyentes de diferentes partidos y medios de prensa locales y regionales.

Migani hizo uso de la palabra e indicó “poder expresar a través de los medios a toda la comunidad sobre este proyecto e invitarlos a participar en esta audiencia pública”.

“Uno de los reclamos de la ciudadanía es la falta de información, de comunicación, desde la Secretaria se comunica tal cual lo establece la ley”.

“El estudio de impacto ambiental está disponible en el municipio y en las oficinas de la secretaria de ambiente, en la localidad de Fernández Oro a disposición de todas las personas”.

“Es muy importante que la ciudadanía se exprese en esta audiencia pública, porque su opinión es tenida en cuenta en la resolución ambiental, aunque no sea vinculante, porque puede ser a probatoria o no de este estudio de impacto ambiental”.

“Se va a exponer le proyecto por parte de la empresa y luego el estudio de impacto ambiental”.



Por su parte el intendente Carlos Johnston expresó, “las opiniones hay que tomarlas a todas, nos parezcan desagradables, desacertadas o buenas. Invito a la participación ciudadana, a quienes tengan organismos que estén en la temática hidrocarburífera”.



“Para desmitificar un poco y decir que Catriel hace más de 50 años que hacemos explotación hidrocarburífera, yo particularmente voy a presentar una foto el día de la audiencia donde se va a ver la cantidad de pozos petroleros que hay en el ejido de Catriel”.



“Lo que viene a hacer esta empresa es a tratar esos pasivos ambientales, a descontaminar”.

“Los controles obviamente los hace el estado, no puede ser un privado, sino el estado a través de la secretaria de medioambiente, de la secretaria de energía, del DPA, de los mismo superficiarios, de la dirección de medioambiente municipal”.

“Es importante, está por ley, cuando se hicieron las renegociaciones de los contratos petroleros, se introduce en la ley por primera vez el tema del saneamiento medioambiental de la actividad hidrocarburífera, y está también en vigencia la ley 3250 para el cumplimiento de las normativas dentro de esa actividad”.



EMPRESA CREXELL

“La provincia o al secretaria de ambiente no elige la empresa, cualquier empresa decide invertir en la provincia, presenta el proyecto, elige el lugar”.

“La función desde la secretaria de ambiente es analizar el proyecto y determinar una resolución”.



SUPERFICIARIOS

“No hemos tenido reunión con los superficiarios, pero si la empresa debe presentar la conformidad de los superficiarios para llevar adelante este proyecto”.

El intendente Johnston manifestó “los superficiarios están incluidos en la comisión de seguimiento, donde está el Intendente de Catriel, dos legisladores por el oficialismo, uno por la oposición, la CASEPE, gremios, CGT”.

“Han hablado con el intendente y están dispuestos a colaborar con esta actividad”.



LUGAR

“Es la empresa es quien busca y elige el lugar, por una cuestión de lograr un terreno, lo propone, se hace un estudio de la secretaria de ambiente en conjunto con el DPA. La empresa debe presentar certificado de riesgo hídrico, determina la secretaria y el DPA si el lugar es apto para instalar la planta, y si hay algunos requisitos ambientales para tener en cuenta”.



CONTROLES

“La Secretaria de Ambiente, realiza los siguientes controles: tomar condiciones de suelo, agua y aire, antes de empezar con las tareas de instalación. Luego va a realizar, si se aprueba, cada tres meses la empresa tiene que informar los avances, pero además un inspector de la secretaria de ambiente está destinado a hacer los controles y a llevar toda la información para ser analizada”.

“Si es necesario en este lugar y luego se decide que participe el municipio también en la toma de muestras o algún otro organismo, se analiza y se invita a esta participación”.



HUBO OTRA EMPRESA EN EL LUGAR DONDE ESTARÁ INSTALADA LA PLANTA

“Si en ese lugar tengo que decir que una empresa dejo un pasivo ambiental. En su momento, históricamente, tuvo un permiso ambiental, no se realizó audiencia pública, luego la empresa se fue y dejó el pasivo ambiental. La empresa Crexell se hará cargo de ese pasivo, de remediarlo, como una condición para establecerse en ese lugar”.

“Esta empresa se instaló en 2013, en Cinco Saltos, se fue porque justamente tenía la condena social antes que la ambiental. Ya se han realizado todas las intimaciones, y se han agotado todas estas instancias y empieza a actuar la justicia”.

“Va a juicio la empresa que se fue, también la generadora del residuo”.



INCORPORACIÓN DE PERSONAL

“Es una condición establecida por ley, es tarea de todos, municipio, provincia, ciudadanía, insistir en que la empresa cumpla con este requisito que es tan importante”.



ACCESO AL PREDIO

“Creo que es una propiedad privada, las personas que les interesa algún tema, deben acercar a la secretaria de ambiente, poner en conocimiento esta intención, incorporarse a las inspecciones que realiza la secretaria, en conjunto”.

“330 hectáreas es el terreno que ha adquirido la empresa para tratar residuos, de las cuales esta dividido en diferentes áreas de tratamiento”.



RESIDUOS DE OTRAS PROVINCIAS



“El traspaso interjurisdiccional de residuos de una provincia a otra está prohibido, nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad de tratar nuestros residuos en Río Negro”.



AUDIENCIA

La Municipalidad de Catriel y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro recuerdan que todavía pueden inscribirse para participar de la Audiencia Pública, por el proyecto de instalación de planta de remediación de pasivos ambientales.

El plazo para anotarse vence el próximo lunes 27 de marzo, a las 14hs.