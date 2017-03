El gobierno nacional y los presidentes del Banco Provincia de Buenos Aires, Banco Nación, y Banco Ciudad presentaron nuevas líneas de créditos hipotecarios a 20 y 30 años. Los planes fueron estimulados por el gobierno nacional, que anunció que impulsarán proyectos para reducir el Impuesto a los Ingresos Brutos que pagan los tomadores de los créditos.

Hay dos características comunes a todas las opciones: los planes se actualizarán de acuerdo a la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), un índice que acompaña a la inflación, y las cuotas serán más bajas que otras opciones que están vigentes en el mercado de créditos.

Banco Nación

El presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, precisó en una conferencia de prensa de la que participó Infobae que ofrecerán una línea con tasa de entre 3,5 y 4,5 por ciento (diferencia entre clientes y no clientes) que generará una cuota de entre $4.600 y $5.000 por cada $1.000.000 de crédito.

Para esta opción el grupo familiar deberá acreditar ingresos por $19 mil mensuales. Y el monto máximo que se prestará es 80% ($2.480.000), con un valor tope para la vivienda de $3.100.000.

“Un matrimonio de una empleada doméstica y un albañil, ambos con empleo registrado, podrán acceder a un crédito”, ejemplificó González Fraga.

Asimismo, anticipó que en breve estará disponible una línea para “desarrollistas”, también a 30 años, con dos años de plazo máximo para el total del desembolso.Banco Provincia

El presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, anunció que los empleados que cobren sus haberes en la entidad tendrán en las líneas de hasta 20 años una tasa de 5% más la actualización por UVA, lo que arroja una cuota aproximada de $6.599 por cada millón otorgado.

Para las personas que aún no tienen una cuenta en la entidad, la tasa sube a 6,25% y la cuota se ubica en $7.309 por cada millón solicitado. El monto máximo del préstamo es de $2.700.000 y no será requisito que sea aplicado a “vivienda única”.

En las líneas a 30 años, la tasa será 5,9% sobre el capital ajustado para clientes y de 7,50% para los no clientes.Banco Ciudad

En el caso del Banco Ciudad también se otorgarán créditos a 30 años ajustados por UVA y se prestará hasta $2 millones, sin tope en el valor de la vivienda.

La cuota mensual será de $5.993 y el grupo familiar deberá acreditar ingresos por 24 mil pesos. Su presidente, Javier Ortiz Batalla, informó que apuntarán a los “treintañeros” que buscan acceder a la primera vivienda propia.