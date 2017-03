Las divisiones formativas del Catriel Hockey Rugby Club volvieron a la acción esta vez con la 2° fecha de la Federación Rionegrina, cumpliendo con una excelente actuación.

Los encuentros correspondientes a este nuevo capítulo se disputaron desde las 10 de la mañana en las instalaciones de Marabunta Hockey RC, epicentro de cada uno de los cotejos para las categorías 8°, 7° y 6°, destacándose la tremenda goleada de esta última divisional conducida por Mariano Rueda.

Resultados

8° División: Marabunta C 0 – 1 Catriel (Goles: Troncoso Ludmila)

7° División: Marabunta C 0 – 3 Catriel (Goles: Nicol Bautista x1, Medina Catalina x1)

6° División: Marabunta C 0 – 16 Catriel (Goles: Fuentes Damaris x3, Cucatto Camila x2, Diaz Guillermina x5, Morena Medina x2, Medina Catalina x1 y Espinosa Nicole x3)