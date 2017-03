Catriel – “Martin Soria a su padre, no le llega a la suela de los zapatos”, dura réplica del Intendente municipal Carlos Johnston al presidente del partido justicialista de la provincia de Río Negro, luego de la visita de este último a la ciudad el pasado miércoles en la Unidad Básica.

Soria en su paso por la localidad fiel a su estilo dejó fuertes críticas tanto al gobernador Weretilneck como al Intendente Johnston: “Son los mismo Weretilneck y su socio local Johnston, gobiernan de la misma manera, mintiéndole a la gente, desperdiciando la voluntad de un pueblo” espetó.

Martin Soria, intendente de General Roca y Presidente del Partido Justicialista de Río Negro, visitó la ciudad de Catriel el pasado miércoles, en el marco del acto que se desarrolló en la Unidad Básica, para la presentación de los candidatos a convencionales constituyentes, previo a la elección del próximo 9 de abril.

Soria fue muy crítico en su discurso con el gobierno nacional y también apuntó directamente al gobernador de la provincia Alberto Weretilneck y al intendente catrielense Carlos Johnston.

“Como no vamos a sentir bronca si Mauricio Macri y Weretilneck son lo mismo, como no iban a ser socios, si gobiernan de la misma manera. Macri llegó prometiéndole al pueblo que no iba a devaluar, que no iba a haber tarifazo, que iba a combatir la inflación, que iba a bajar a la pobreza cero, adonde están cada una de esas promesas, por esos digo que son socios y gobiernan de la misma manera, con este impresentable que se fueron a pasear, a chuparles las medias a los reyes de España”.

“Son los mismo Weretilneck y su socio local Johnston, juraron por todos los rionegrimos, por la memoria de mi viejo el ‘gringo’ Soria, y al día siguiente se asociaron a lo peor del radicalismo, se asociaron a lo peor del justicialismo, para hacer todo al revés, por eso Río Negro se hunde, está cada vez peor, como la Argentina, porque hicieron todo al revés, porque son lo mismo, por eso son socios”.

La crítica hacia el intendente de Catriel se direccionó en torno al retraso de la concreción de la obra del nuevo hospital, más allá que Johnston anunció que comenzaría en abril. “Quien no se va a dar cuenta, ustedes mismo en Catriel. El año pasado para el aniversario, una vez más le volvió a prometer a todos los vecinos que en 20 días arrancaba el hospital nuevo”.

REPLICA DEL INTENDENTE CARLOS JOHNSTON

El Intendente municipal de Catriel recogió el guante y si bien en principio intentó no entrar en la polémica, luego de los duros términos de Soria, dejó algunos párrafos contra el edil Roquense.

“Yo no diría por ejemplo que Martín Soria es un bocón, altanero, que se lleva todo por delante… no diría eso, yo soy pro positivo, trato de proponer, ser activo”.

Rápidamente recalcó las obras que se llevan en conjunto entre provincia y municipio. “Junto con el gobernador, no puede decir esas cosas, están dos escuelas en marcha, el hospital el mes que viene empieza la obra, se reactivaron las 60 viviendas, se va a licitar en junio a través de nación, que fue presentado por la provincia, tratado por Enhosa, el plan director cloacal”.

“Me parece que no son ciertas las palabras de Martín Soria, la verdad contradictorias”.

Cuando Johnston fue consultado por los dichos de Soria en cuanto a una supuesta traición hacia su padre, salió con los tapones de punta: “Con su padre en absoluto, hablé tres veces con él, cuando vino a Catriel el mismo Soria (padre) le dijo a sus pares justicialistas del Frente para la Victoria, que en ese momento tenían 5 candidatos: “Ustedes no le llegan a la suela de los zapatos a Johnston”

Bueno Martin Soria a su padre no le llega a la suela de los zapatos, con esa queda definido y concretamente lo que es Martín Soria al lado de su padre, quien me merece el mayor de los respetos” concluyó el intendente de Catriel.

La entrada Johnston: “Martín Soria es un bocón, altanero…” aparece primero en Catriel25Noticias.com.



Source: Portada