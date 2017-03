Los DNI de tapa verde y el de tapa celeste escrito a mano, la libreta de enrolamiento o libreta cívica, ahora sí, según ratificaron desde el Ministerio del Interior de la Nación, pasarán a la historia. Es que desde el próximo 1 de abril, sólo tendrán validez nacional los documentos en soporte “tarjeta”.

Según se informó desde el Centro de Documentación Rápida (CDR) de Roca, hasta el momento no se dispuso ninguna prórroga, por lo cual quedan escasos días para tramitar cambios y renovaciones.

Solo quedan exceptuados de este trámite los mayores de 75 años.

Los detalles los brindó el Registro Nacional de las Personas (Renaper), organismo dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, y se precisó que los ciudadanos que todavía tienen el DNI de tapa verde, la libreta de enrolamiento o la libreta cívica o DNI libreta celeste escrito a mano, deben actualizarlo ya que con estos formatos a partir del mes próximo no se podrá realizar ningún trámite a nivel nacional.

Ocurre que muchos de los que aún están en las calles vencerán ese día.

Los adultos mayores y los incapaces declarados judicialmente quedan exceptuados de dicha renovación.

“El DNI digital es un documento con estándares de seguridad internacional ya que cuenta datos biométricos que resguarda y asegura la identidad de todos los argentinos”, indicaron desde el Renaper.

Se consignó que actualmente “el 97% de la población ya tiene el DNI digital”, aunque en la región “seguimos viendo mucha gente que todavía llega con el de tapa verde para renovar”, explicó el subdelegado del CDR, Cristian Barbieri.

“Seguimos trabajando para llegar a las personas que aún no lo pudieron renovar, llevando operativos a todas las provincias para poder cumplir con el objetivo de que el total de la población tenga su DNI, ya que es la llave de acceso para el resto de los derechos”, indicaron funcionarios nacionales.



Puestos digitales

Los ciudadanos podrán renovar los documentos en más de 3.200 puestos de tomas digitales que posee el Renaper en todo el país y recibirlo en sus domicilios en menos de 15 días.

En el caso de las personas mayores de edad solo necesitan presentar su DNI y la renovación tiene un costo de 60 pesos.

Es el mismo valor que para actualización o cambio de domicilio.

Para menores, se requiere además del documento, el acta de nacimiento en buen estado. El costo es el mismo. (RN)