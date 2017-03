El Espacio Comunitario de Organización Social, sufrió un nuevo intento de robo, aunque esta vez los malvivientes no lograron su cometido gracias a vecinos que alertaron a las fuerzas policiales.Aproximadamente a las 22hs del sábado 3 individuos fueron vistos merodeando en las afueras del edificio del ECOS, ubicado en calle Santa Rosa 73, a raíz de esta actitud sospechosa fueron los propios vecinos que llamaron a la U9 local, presentándose rápidamente los uniformados en el lugar y emprendiendo una persecución que finalizó con dos detenidos que se movilizaban en una moto por calle Rawson, mientras que el tercer masculino se fugó hacia las 400 Viviendas.

Uno de los detenidos es mayor de edad y presenta antecedentes, mientras que el otro es un adolescente que fue retirado de la comisaria a las pocas horas por sus padres.

Este medio pudo constatar que los ladrones intentaron ingresar a través de una de las ventanas traseras de la institución, aunque sin lograr su cometido.

El ECOS ha sido objetivo constante de los ladrones, 3 robos en 12 meses y este último intento que gracias a los vecinos no se pudo concretar. Hace pocos días ladrones se llevaron del lugar instrumentos y otros artículos. Mientras desde esta organización siguen esperando que desde el municipio se libere la partida provincial de 180mil pesos que serviría para cambiar justamente esas aberturas que están en pésimo estado entre otras refacciones necesarias.

Desde el Municipio semanas atrás el Director de Obras, Roberto Lescano, confirmó que efectivamente en octubre se iban a iniciar las obras, luego tomaron medidas tras visitar el lugar y constatar que otras refacciones son necesarias, confirmando que iniciarían los trabajos en enero pero que el municipio no cuenta con la cantidad de obreros necesarios. En tanto tras el último robo más allá de lo relatado a la prensa por parte del Municipio, desde el Espacio Comunitario confirmaron a C25N que nadie se comunicó con los trabajadores del ECOS por lo que deberán seguir librados a la suerte de cuando nuevamente los dueños de lo ajeno se apresten a violentar una vez más el edificio y tomar lo ajeno.



El ECOS es un programa preventivo, promocional de derechos de niños, niñas y adolescentes, en el cual trabajan a través de talleres (apoyo escolar, música, deporte), dispositivos grupales, capacitación en oficios en distintos barrios de la localidad. Todas las actividades que se realizan en el espacio son planificadas gracias a un acercamiento y conocimiento de las necesidades e intereses de la población con la que se trabaja.