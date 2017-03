Catriel – “Estamos muy contentos de haber ido a representar a Catriel, obtuvimos un segundo puesto en el inciio de este rally 2017, que no es malo para el principio del campeonato, esto nos encamina para ver si podemos seguir representando a la ciudad” manifestó el piloto Mauro Debasa, tras el exitoso andar en la primer fecha del Rally Argentino, que se desarrolló en los valles Calchaquíes de Tafí del Valle-Tucumán.

Debasa en Tafí del Valle (Archivo Foto Victor Suárez)En la RC5 el Catrielense Mauro Debasa volvió a pulmón con su Renault Clío para representar a su tierra en lo mejor del nacional, dando una gran batalla el día sábado que lo tuvo en algunos pc como el mejor posicionado aunque una rotura en una de las cubiertas lo relegaría al 3° puesto y con mucho tiempo de retraso frente a los que pasaban a comandar la divisional.

“El día sábado empezamos ganando el primer prime con una buena diferencia, pero en el segundo prime a los 3 kilómetros se nos pinchó un neumático trasero, el prime era bastante largo y perdimos bastante tiempo con respecto a la punta, así que el día sábado quedamos tercero a 50 de la punta” indicó el piloto.

Esto no fue impedimento para que Debasa-Karamatich contra los pronósticos y sobre todo “contra el tiempo” salgan a acelerar y comiencen a descontar segundos que incomodaron a sus adversarios, lo cual al fin de cuentas hizo que el Catrielense tuviera una descollante actuación pasando al 2° puesto para relegar a Pasten al 3° lugar (Ford K) y quedando muy cerca del pampeano Pablo Morán, quien finalmente se hizo con el 1° puesto de la categoría tras más de un año. Completaron el podio Cerutti (4°) y Sánchez (5°).



“El día domingo se pudo correr y se descontó bastante tiempo, estábamos segundo a 14 segundos de la punta, fuimos al último rulo y se nos rompe un porta-maza del auto así que ahí medio que quisimos cuidarnos para quedarnos con lo que teníamos, gracias a dios se pudo salir segundo y traer esos puntos que sirven para lo que resta del campeonato”.



Clasificación General Rally de Tafí del Valle 2017



1-Marcos Ligato – Rubén García (Chevrolet Agile – MR) 1:17:46.0

2-Federico Villagra – José Díaz (Ford Fiesta – MR) +2:00.6

3-Tomás García Hamilton – Luis Catalfamo (Peugeot 208 – MR) +3:45.4

4-Nicolás Díaz – Luis Allende (Ford Fiesta – MR) +4:26.1

5-Miguel Baldoni – Gustavo Franchello (Ford Fiesta – MR) +4:47.3

6-Javier Castro – Gerardo Scicolone (Audi A1 – MR) +5:17.2

7-David Nalbandian – Leonardo Suaya (Chevrolet Agile – MR) +5:34.0

8-Luis Arceluz – Santiago Abdo (Mitsubishi Lancer Evo X – RC2N) +7:07.6



Campeonato: 1-Ligato, 49 puntos; 2-Villagra, 36; 3-G. Hamilton, 25; 4-Díaz, 22; 5-Baldoni, 17. Copa MR: 1-G. Hamilton,, 46; 2-Castro, 32; 3-Machado, 27; 4-Álvarez Castellano, 21; 5-Cadamuro, 20. RC2N: 1-Arceluz, 42; 2-M. Prevedello, 36; 3-Conte, 29; 4-Santos, 27; 5-Collado, 14. Junior Copa Elaion: 1-Daparte, 46; 2-Peláez, 36; 3-Cutro, 26; 4-Cataldo, 21; 5-Abarca, 9. RC5: 1-Morán, 44; 2-Debasa, 34; 3-Pasten, 33; 4-Cerutti, 26; 5-Sánchez, 21. Senior: 1-W. D´Agostini, 49; 2-Collado, 36; 3-A. Prevedello, 28; 4-Cataldo, 25; 5-Canale, 20.

“Sabemos que el auto cuando anda rinde y estamos para pelear la punta, así que eso es bueno y hay que seguir trabajando y dedicando tiempo a esto que es lo que nos apasiona y nos gusta tanto”.

“Siempre el cartel de Catriel en el parabrisas del auto es lo primero que se ve, así que estamos atrás del presupuesto de lo que queda hasta Plaza Huincul. Ya veremos cómo nos vamos a estirar y den ahí en más nos vamos a fijar que hay en el presupuesto y ver si podemos terminar todo el campeonato para representar lo mejor posible a Catriel y a la zona”.





CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY



Próxima fecha: del 27 al 30 de Abril, Rally de la Argentina, en Córdoba.



“Llegamos anoche así que empezamos con todos los preparativos para dejar el auto en condiciones y tenerlo lo antes posible para probar y dejar todo listo para la fecha del mundial”.



“Ya están los recorridos: el día sábado en la zona de Calamuchita, San Agustin y todas esas zonas, por el día domingo viene para Tanti, Villa Augusto, Los Gigantes, Mina Clavero, son prime muy lindos, muy técnicos, que seguramente van a quedar muy destruidos cuando nos toque pasar a nosotros, pero el rally es lo que nos gusta, vamos a tratar de ver que es lo que surge y como nos encontramos para la fecha del mundial”.



“Entre la fecha del argentino y la fecha del mundial cambia mucho el nivel de los autos, a nivel mundial son autos integrales que es lo que uno por ahí conoce el WRC, la verdad son autos que uno le encantaría subirse”.



“Si bien los autos grandes que tiene los argentinos son medios parecidos pero el auto del rally mundial es lo mejor que hay”.



“Quiero agradecer a la familia que son los principales que nos aguantan y nos siguen a todos lados, y a los sponsor que son pocos pero son de ‘fierro’, así que agradecerles a todos ellos, vamos a tratar de seguir en esta senda y seguir representando a Catriel lo mejor posible” finalizó el piloto.