Al popularizar la vista de videos por Internet, YouTube, que Google compró en 2006, puso en marcha el fenómeno de los consumidores que abandonan las suscripciones de televisión por cable y satelital en favor de servicios de video con base en la red. La última jugada de YouTube, anunciada días atrás, destaca cuánto camino ha recorrido, como también los desafíos que enfrenta al tratar de reemplazar a la TV por cable y satelital.

La compañía anunció que piensa introducir un nuevo servicio de suscripción llamado YouTube TV en los “próximos meses”. Prevé ofrecer más de 40 canales, incluyendo las cuatro cadenas principales de televisión de Estados Unidos, más Disney Channel, FX y ESPN, por 35 dólares al mes. La suscripción incluye la capacidad de almacenar una cantidad ilimitada de programas en un grabador de video digital con base en la nube, en hasta seis cuentas diferentes. “YouTube TV representa un esfuerzo de hacer evolucionar la televisión”, dijo Susan Wojcicki, la CEO de la compañía.

Pero YouTube ahora está incursionando en la compleja red de las teledifusoras, lo que ha complicado a otras compañías de tecnología que intentaron quebrar el dominio de los proveedores de TV paga.

Es un proceso arduo y tedioso, que exige asegurar acuerdos con conglomerados de medios esperando incluir en el paquete sus canales populares junto con ofertas menos atractivas. También requiere llegar a acuerdos con las cuatro cadenas grandes de Estados Unidos -NBC, ABC, CBS y Fox- y filiales locales.

Parece que YouTube se debate hoy entre esas dos cuestiones. No anunció una fecha específica de lanzamiento y dijo que desplegaría el servicio primero en mercados donde tenga asegurados los derechos de filiales locales. No identificó esos mercados. Y YouTube TV no tendrá algunos canales populares, como HBO de Time Warner, CNN, TBS y TNT, Comedy Central de Viacom y MTV y HGTV y Food Network de Scripps Networks Interactive.

YouTube se está sumando a una variedad de servicios que apuntan a los consumidores que quieren renunciar a la TV por cable o satelital sin perder acceso a la TV en vivo. En los últimos años las compañías han presentado servicios que compiten entre sí. Eso no incluye ofertas de suscripción mensuales como Netflix, Hulu y Amazon.com, o servicios de video de redes de TV premium como HBO y Showtime.

Uno de los atractivos de estos servicios es que ofrecen a los consumidores la opción de seleccionar los canales que ven a un precio más accesible que los paquetes tradicionales ofrecidos por los servicios de TV paga. Sin embargo, la capacidad de escoger los canales es limitada y el costo de un servicio de TV por Internet crece rápidamente. La mayoría de los servicios de TV por Internet ofrecen un paquete básico de canales y luego requieren que los consumidores paguen extra por tramos adicionales de canales. Además hay un costo adicional al tener que abonar la conexión de Internet, cosa que las compañías de TV por cable y satelital incluyen en el precio de la suscripción por el servicio de TV.

La firma eMarketer estimó que YouTube generó US$ 5600 millones en ingresos por publicidad para Google en 2016 y proyectó un crecimiento del 20% este año. YouTube ha comenzado a ofrecer una versión por suscripción libre de publicidad, YouTube Red, que incluye acceso a la programación original de la firma.

La entrada YouTube anuncia un servicio de televisión por suscripción aparece primero en Catriel25Noticias.com.



Source: Portada