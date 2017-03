Catriel – Un grupo de jovencitos roció el contenido de los matafuegos, además de detergente, lavandina y leche en polvo, causando graves daños, este fin de semana, en el interior del colegio CEM N° 21 Azucena Villaflor, ubicado en calle Oslo y Canadá. El lamentable episodio obligó a las autoridades a suspender parcialmente las clases, mientras que desnudó también las graves falencias que tiene la escuela en lo edilicio.



El acto de vandalismo se produjo el día sábado, donde un grupo de jóvenes, presumiblemente menores de edad, ingresaron por la ventana de una de las aulas del CEM N°21. Con mucha saña y a manera de divertimento vaciaron el contenido de todos los matafuegos en el interior del colegio, no conformes con eso, también tiraron leche en polvo, detergente y lavandina en el piso de todas las aulas.

Posteriormente con un elemento contundente forzaron el acceso al kiosco, donde se surtieron con gaseosas y caramelos.



El Director Luis Rosales, fue informado de lo acontecido y puso en conocimiento a las autoridades de la Unidad 9° de policía, que a través del gabinete de criminalística realizaron las pericias en el lugar.



Debido a la magnitud de lo provocado por estos desconocidos, las clases debieron suspenderse provisoriamente, hasta que los porteros pudieran limpiar la totalidad de la escuela.

Rosales (foto), en diálogo esta mañana con FM Alas indicó “el sábado a la tarde me llama un pastor que viene a utilizar la escuela y me ayuda a cuidarla, Walter Rojas, me dice que habian ingresado. Vinimos, vimos y había por toda la escuela polvo de los matafuegos, en todas las aulas, como que estuvieron jugando los chicos, hay pisadas de chicos descalzos”.



“Llamamos a la policía que tomó las huellas digitales, todo lo que tenía que ver para identificar a los autores. Hicimos un recorrido y vimos que en el kiosco barretearon, sacaron caramelos y gaseosas, se nota que eran niños”.



“Los matafuegos los dejaron tirados en el patio, polvo por todos lados, tiraron leche en polvo, detergente, lavandina desparramados por toda la escuela. Signos de chicos que no se hacen cargo los padres, eso me duele mucho”.





RECLAMOS POR FALTA DE MANTENIMIENTO



El Director del colegio se quejó por la falta de respuestas ante los reiterados pedidos de reparaciones por las deficiencias edilicias. “Estamos muy descuidados en esta escuela, nadie se hace cargo del mantenimiento”.



“La cisterna que esta cayendo el agua, el reclamo esta hecho, tengo nota y pedidos desde el año pasado”.



“Los chicos que ingresaron lo hicieron por una ventana, cuyo pedido también esta hecho desde el año pasado”.



“El pedido de los álamos, hace mucho tiempo, solicitamos que los saquen para que no se caigan sobre la escuela, son árboles viejos.

Es el abandono de parte de gente que corresponde hacer este tipo de mantenimiento”.



“Si hacemos historia el compromiso y la promesa era de una escuela nueva, pero seguimos estando, tengo una comunidad educativa que cuida la escuela, se trabaja mucho con ellos”.



“No se pintó la escuela este año, hacen los mantenimientos, pero no de fondo, son parches pequeños que no hacen al buen funcionamiento de la escuela”.



Durante la semana pasada los vecinos del lugar habían denunciado la caída de una parte de la reja de protección frontal del predio escolar. “Ya había una nota de pedido por una parte de la reja que se cayó, debido a que la tiraron haciéndole fuerza, llamamos a la policía, siempre viene y no pueden agarrar a menores”.



“Esa reja esta tirada hace dos semanas”.





COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN



Marcelo Bustos, coordinador de Educación, visitó la escuela esta mañana, tras los actos de vandalismo. “Me dijo que va a seguir hablando con la gente de mantenimiento, pero yo necesito tener a los alumnos con seguridad, tener agua, electricidad. Ahora viene la época de los fríos, no se como vamos a hacer con el gas, tengo una ventana de un aula que le entra el aire y hace como 3 o 4 años que le falta una varilla. Yo no soy encargado de mantenimiento, le tenemos que poner cinta scotch para que no entre el aire” concluyó el director Luis Rosales.