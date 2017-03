La Escuela Municipal de Tenis de Mesa no para de hacer historia, esta vez se presentaron con una gran actuación en el Gran Prix de Rio Negro disputado en Bariloche.

La competencia se llevó a cabo del 24 al 26 de Marzo en las instalaciones del Polideportivo N° 3 de la ciudad de Bariloche, Rio Negro donde convoco competidores de toda la provincia.

La delegación Catrielense estuvo integrada por Ignacio Serra, Santiago Serra, Emiliano Godoy, Maximiliano Godoy, Braian Pinto, Priscila Jara, Luis Jara, Manuela Pereyra, Tobias Pereyra y Cristian Pereyra, todos a cargo del profesor Cristian Pereyra.

Manuela Pereyra, Tobias Pereyra y Santiago Serra fueron los más destacados en este torneo ya que Manuela jugó solamente en sub 15 Damas, donde se consagró Campeona, al ganarle a la actual Campeona de los juegos Evita Florencia Cerda de Cipolleti.

Tobías, se coronó Sub-Campeón en dos categorías Sub 11 y sub 13, Santiago se corono Campeón por primera vez en sub 11 tras ganarle al catrielense Tobías Pereyra 3 a 1 en un excelente partido y en sub 13 terminó en la tercera posición.

Es para destacar el esfuerzo y el trabajo de Ignacio Serra e Emiliano Godoy que hicieron podio por primera vez en una competencia Nacional.

Resultados

CATEGORÍA SUB 11 CABALLEROS:

CAMPEÓN: SANTIAGO SERRA CATRIEL R.N.

SUB CAMPEÓN: TOBIAS PEREYRA CATRIEL R.N.

TERCEROS PUESTOS: IGNACIO SERRA CATRIEL R.N.

EMILIANO GODOY CATRIEL R.N.

CATEGORÍA SUB 13 CABALLEROS :

CAMPEÓN: Francisco Carpio BUENOS AIRES

SUB CAMPEÓN TOBIAS PEREYRA CATRIEL R.N.

TERCEROS PUESTOS: Matías Paz NEUQUEN

SANTIAGO SERRA CATRIEL R.N.

CATEGORÍA SUB 15 DAMAS :

CAMPEÓN: MANUELA PEREYRA CATRIEL R.N.

SUB CAMPEÓN: Florencia Cerda CIPOLLETI R.N.

TERCEROS PUESTOS: PRISCILA JARA CATRIEL R.N.

Cielo Alvarado S.C.BARILOCHE R.N.

MAXI 45 CABALLEROS :

CAMPEÓN: Jorge González S.C.BARILOCHE R.N.

SUB CAMPEÓN: Daniel Stern S.C.BARILOCHE R.N.

TERCEROS PUESTOS: Alejandro Reybaud. S.C.BARILOCHE R. N.