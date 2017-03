Catriel – “Estamos tratando de convertir a Catriel en un polo de desarrollo agropecuario o agroindustrial, de manera tal que lo que nos hace falta es tierra para cultivo, si nosotros a la tierra no la protegemos y no remediamos lo que ya esta dañado, no vamos a poder llevar adelante esta transformación”. Expresó el ex legislador provincial, ex intendente y dirigente político.



En diálogo con radio Alas, el Bioquímico hizo referencia a temas que hoy son materia de discusión y preocupación en la comunidad: Medioambiente y la remediación petrolera.





PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PETROLEROS



El 31 de marzo se llevará a cabo en Catriel la instancia de participación ciudadana para el proyecto de instalación de una planta de Tratamiento Integral y Disposición Final de Residuos Peligrosos e Industriales, que será emplazado en ruta nacional 151, km 68,5.



Gattas expresó “la industria petrolera genera distintos tipos de residuos, hay residuos sólidos, semi – sólidos, líquidos, y hasta hoy el único tratamiento que han tenido ha sido dejar todo a criterio de quien fuera el encargado en esos momentos, y en su mayoría esos residuos terminaron en el campo. eso trajo como consecuencia que durante todos estos años en una primera etapa se volcaran las aguas de purga al Río Colorado, a través de conductos que estaban la altura de la pasarela, después de la reacción que hobo de la gente, la construcción de la represa Casa de Piedra se cambio esta política y se crearon piletas en el campo, hondonadas, donde se depositaba esas aguas de purga, pensando que una vez que se evaporaran iban aquedar las sales y eso quedaba en el campo, pero las lluvias después trajeron como consecuencia que la cantidad de sales en el interior de la tierra fuera creciendo, porque por filtración llegaron a las primeras napas, y tenemos zonas de nuestra área Medanito donde hay miles de hectáreas que quedaron perjudicadas por la concentración salina en las primeras napas. Esto no permite los cultivos, a lo mejor se pueden cultivar cereales. Pero cuando uno quiere poner plantación de árboles, frutales, al llegar a la primera napa, la raíz se quema”.



“Este perjuicio yo lo denuncié por el año 1993 en la legislatura provincial, hubo una suerte de movida por parte del DPA, se reclamaban muchas veces que se cambiara este tipo de políticas, pero no existió nunca una solución concreta, de manera tal que lo que se pretende a través de la planta de tratamiento de residuos, es darle una concentración y utilización a un área para que todos los residuos vayan a parar allá y se deje de perjudicar de forma global a toda la región”.



“Hoy estamos tratando de convertir a Catriel en un polo de desarrollo agropecuario o agroindustrial, de manera tal que lo que nos hace falta es tierra para cultivo, si nosotros a la tierra no la protegemos y no remediamos lo que ya esta dañado, no vamos a poder llevar a delante esta transformación”.



“Es el argumento más importante que hay a favor de que se comience a tratar todo lo que tiene que ver con la explotación petrolera, los residuos que genera”.





ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



“Desde el punto de vista físico el lugar parece muy bien elegido, por lo menos a Catriel no le traería consecuencia, se trata de una meseta que se llama Bayo Mesa, que está dentro de la provincia de Río Negro y dentro del ejido municipal de Catriel”.



“Esto es una zona que tiene muy bajo riesgo sísmico, los cursos de agua no existen allí de forma permanente, solo se generan a partir de las lluvias. Y en el caso de un gran caudal, se generan causes transitorios, que confluyen todo a un solo cauce que va a parar al Río Negro, no al Río Colorado”.



“También el tipo de suelo y la erosión que se produce hace que el suelo sea muy compacto, hay muy bajas precipitaciones, si hay vientos fuertes, y esto si hay que tenerlo en cuenta, porque el viento tiene un sentido oeste – este, de manera tal que en algún momento a nosotros puede llegarnos aire que paso por la planta”.



“Hay que pensar que va a haber alrededor de la planta, una zona que vamos a llamar de sacrificio, que es parte del proceso industrial, donde se depositan los suelos que ya han sido tratados, como se tratan. o qué tipo de residuos se tratan”.



“Hay residuos sólidos directamente que quedan en la explotación que se trasladan directamente a la planta y se tratan de neutralizar, estabilizar, agregándole seguramente caliza o cemento, para que el material no tenga otro tipo de actividad, para que pueda servir para compactación de suelos o para relleno sanitario. Esto también se hace con el resultado de evaporar las aguas de purga, también se separa las partes de sales y se colocan en el relleno sanitario”.





RELLENO SANITARIO



“El relleno sanitario se hace en una gran hondonada que se va a hacer allí, que esta a una distancia de más de 80 metros de la primer napa freática, de manera tal que el riesgo de llegada de sales ahí es mínimo. Este relleno de seguridad también se impermeabiliza con capas de polietileno para evitar esto”.



“Hay otro tipo de suelos que son sólidos o semi – sólidos, que tienen contaminantes orgánicos que tienen hidrocarburos, solventes, lo que tiene este tipo de componentes, puede ser tratado por un método que se llama de biodegradación, que es como hacer un compost para que la gente lo entienda, allí se agregaban lombrices a la materia orgánica a la basura de la cocina, en este caso se usan los suelo que están conteniendo ese tipo de sustancias que puedan ser degradadas, con las mismas bacterias del suelo, se crean las mejores condiciones, se les da temperatura, humedad, acidez suficiente para que los microorganismos se desarrollen. Estos son capaces de destruir muchos de los compuestos contenidos en el suelo, como el petroleo, los pesticidas, los preservantes de la madera y otras cosas”.





– Como se hace este proceso, de dos formas:



Biopilas: montículo grande.





Lang farming; explanada, se coloca el suelo y se le dan las condiciones de humedad, Una vez que se ha producido el proceso se hace un análisis del suelo resultante para saber si puede ser reutilizado o no.



“Si puede ser utilizado se destina a rellenar bajos, o bien sino se utiliza se manda al relleno sanitario”.





DESORCIÓN TÉRMICA



“A mi juicio es el que riesgo puede traer a la localidad, en este proceso se calientan los suelos que contengan hidrocarburos petroleros, pero no se hace dentro de un horno, sino dentro de una especie de tambor que va girando y el calor llega desde afuera, en este proceso se van evaporando los aceites e hidrocarburos petroleros y eso se recoge y pueden ser utilizados como combustibles de la misma planta”.



“Pero también hay una parte que son los gases, que podría legar a constituir un gran riesgo, por los vientos y como es un proceso lento dan origen en su descomposición a tóxicos”.



“En este proceso si mandan por ejemplo pesticidas o clorados y entran ahí, eso puede llegar a dar origen a algún hidrocarburo tóxico. Entonces lo que se requiere ahí es un tratamiento posterior, que consiste en filtros u hornos que queman definitivamente los gases.

No esta especificado se habla de que va a haber un proceso de tratamiento posterior, supongo que lo tienen que contemplar”.





CONTROLES



“Creo que desde Catriel lo que tenemos que reclamar primero que el transporte de todos los residuos se haga de forma adecuada con camiones cubiertos”.



“También que la recepción sea la correcta y que los gases se traten adecuadamente”.





PODER DE POLICÍA



“Yo tengo alguna mala experiencia en el sentido que en algún momento estuvimos trabajando cuando existían esos derrames de hidrocarburos al río y hubo momentos ene que no se permitía ingresar a los yacimientos, entonces no debería tener el municipio ningún tipo de limitación, debería tener el poder de policía, a mi juicio debería ser una postura que se lleva adelante en la asamblea por parte de la autoridades municipales”.



“Confiar solamente en que los funcionarios de Viedma puedan llegar, a mi que me perdonen, pero nadie mejor que nosotros para poder actuar rápidamente y ejercer el control”.





REMEDIACIÓN Y CONTAMINACIÓN?



“Hay una zona de sacrificio, entiendo que ninguna empresa puede arriesgarse aun accidente de ninguna naturaleza entonces tendrán presentes todos los recaudos”. Concluyó el ex intendente