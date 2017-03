“El gobierno considera que hubo una mejora en la propuesta salarial y nosotros la consideramos insuficiente”, adelantó esta mañana en rueda de prensa la secretaria general del gremio UNTER, Patricia Cetera, en el marco del congreso que comenzaba en Choele Choel.

Transcurrida la tarde se confirmó el rechazo a la oferta de un 18% y el paro por 72 horas que harán el 30 de este mes, el 5 y el 6 de abril.

El paro del 30 responde al llamado de la CTA a nivel nacional para reclamar por las políticas del gobierno, mientras que el 6 de abril será la movilización de la CGT.

En tanto que el paro para el 5 de abril responde a una medida provincial en Río Negro.

“El marco de la propuesta salarial acá está regido por lo que se dice desde Nación. Hay que tener en claro que el gobierno de Macri no hizo la apertura de la paritaria como correspondía”, recordó la dirigente.

El encuentro del gremio se da en medio de la puja de Provincia por implementar la reforma en la escuela secundaria. “Nosotros fuimos muy claros: hay que trabajar el marco normativo”, insistió Cetera.

“Hicimos una propuesta muy clara acá en Choele Choel con un escrito de más de tres carillas donde puntualizamos todo lo que teníamos que seguir trabajando para la nueva escuela secundaria. Y lo que se está manifestando concretamente en esta zona no refleja nada más que la realidad de lo que expusimos en ese momento. Ahora con la participación de los padres y de los estudiantes, la comunidad educativa con todos sus actores habían dicho que necesitábamos un tiempo más. Esto no es nuevo”.

Por la mañana también en Choele Choel, docentes autoconvocados y la conducción se presentaron en Supervisión de Nivel Inicial para rechazar la resolución que indica que los supervisores puedan designar los cargos sin que se desarrolle asamblea. “Rechazamos absolutamente por paritaria todas las reglamentaciones que fueron emitiendo desde el ministerio, desde el consejo”, dijo Cetera.