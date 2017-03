25 de Mayo. El Sub Comisario José Martini salió al cruce de versiones que circularon en las redes sociales sobre la presencia de una agrupación que estaría actuando contra menores de edad. El tema se volvió viral tras circular una foto de posibles delincuentes que se dedicaba a raptar adolescentes.

Ante la psicosis creada una madre se acercó a la comisaría de 25 de Mayo a consultar si existía alguna denuncia al respecto, ya que creía haber visto a los 4 delincuentes que se mostraban en las fotos. A lo cual desde la institución respondieron que no existe ninguna denuncia al respecto y solicitan a la comunidad en general que ante alguna situación extraña deben comunicarse de forma urgente a la comisaria, además agregando que se trata de una foto donde se muestra a 4 masculinos que en realidad es un caso acontecido en México por posible trata de personas y tráfico de órganos, pero no está relacionado a actos cometidos en nuestro así y mucho menos en 25 de Mayo.



“También tenemos conocimiento de esto. No tenemos ninguna denuncia pero estamos atentos día a día a las personas que arriban a 25 de Mayo aunque este tema no es de índole local”