Catriel – Un mensaje de pedido de auxilio escrito con lápiz labial en uno de los baños de la terminal de ómnibus, este martes, alertó a las autoridades policiales locales, que iniciaron una causa por presunta privación ilegítima de la libertad. El desesperado mensaje decía “ayuda por favor, soy de Jujuy y me llevan a Neuquén, no me dejan comunicar con mi familia…” sobre el final del mismo se agregó un supuesto nombre y apellido de una femenina, sin brindar otros detalles.

El grave y a la vez desconcertante episodio se habría registrado este martes entre las 10 hs y las 12,30 hs, personal de maestranza realizó la limpieza de los baños de la terminal de ómnibus de la ciudad de Catriel alrededor de las 9,30 hs y cuando regresaron cerca del mediodía para hacer otro repaso del lugar, se encontraron en el baño de mujeres con un mensaje escrito con lápiz labial en una de las puertas, con un desesperado pedido de ayuda de una femenina que supuestamente venía desde la provincia de Jujuy con destino a Neuquén, privada de la libertad y sin poder comunicarse con su familia. La ‘mujer’ habría dejado impreso su nombre y apellido, sin dar mayores precisiones.

Las empleadas al ver ese escrito, dieron aviso a sus superiores, quienes se comunicaron con las autoridades policiales.

Desde la Unidad 9° de policía se ordenó una investigación, con presencia del gabinete de criminalística en el lugar, donde se tomaron huellas digitales y elementos de prueba.

Se tomó declaración al personal de maestranza de la terminal de ómnibus, se solicitó además un listado de pasajeros a las empresas de transporte que ingresaron a la ciudad, y se realizó una circular a la brigada de Cipolletti y Neuquén, además de librar oficio a la provincia de Jujuy.

La causa esta caratulada como “presunta privación ilegítima de la libertad”, a cargo del juzgado N° 6 de Cipolleti, bajo la jurisdicción de la Dra. Caruso.

El hecho guarda relación con otros episodios ocurridos en la Argentina, vinculados a la trata de personas. Por lo que desde el ámbito policial se le dio la seriedad que amerita el caso, hasta el momento no hay mayores novedades.