Catriel – La Asociación de Equinoterapia “Kawell Anay” inaugurará este sábado las nuevas y remodeladas instalaciones del predio ubicado en acceso sur de la ciudad.

El acto comenzará a las 11 hs y contará con la presencia de autoridades municipales y vecinos. La oportunidad será propicia para anunciar el inicio de las actividades de equinoterpia y ecuestres, con la incursión este año de talleres para lograr la inserción laboral de los chicos.



Kawell Anay nació del esfuerzo de un grupo de papas, de profesionales, que buscaron un lugar más para sus hijos. Hace 7 años que empezaron a reunirse con la idea de dar equinoterapia, después surgió la idea de Mariela Salas, una profesional que siempre estuvo acompañando, de formar una asociación, se hizo, no se contaba con un lugar propio, y lucharon mucho tiempo por un espacio, que gracias al aporte de un vecino, Enrique Flores, permitió desarrollar este gran emprendimiento.



Patricia, una de las referentes de la asociación, habló esta mañana con FM Alas y sostuvo “somos papás de una persona con discapacidad, estamos felices de tener a Santy y muchos más”.



“Gracias dios estamos en los últimos pasitos, la idea es inaugurar para poder comenzar con las actividades de este año”.



“El año pasado fueron muy pocas las actividades tuvimos, trabajos con colegios, grupos de chicos, en forma particular con los chicos no se pudo trabajar, estábamos abocados a todo lo que es edilicio, así que este año decidimos inaugurar rápido sino nos pasamos trabajando en la construcción del predio y se nos queda atrás lo que es el objetivo principal que es trabajar con chicos, adultos, adultos mayores”.





PREDIO





Patricia se mostró feliz de poder contar con el predio y desarrollar los proyectos que tenían en mente. “Este lugar se lo debemos agradecer inmensamente a Enrique Flores, él fue quien cedió estas tierras para que Kawell tuviera un espacio. A partir de allí fue la comunidad entera quien nos ayudo, trabajo de la asociación, ayuda del municipio y del Sr. Pedro Rodriguez, que él organiza una rifa la cual esta destinada una parte a nosotros y gracias al monto de dinero que ha ingresado pudimos hacer lo que es la casita, las caballerizas y el salón”.





ACTIVIDADES – INSERCIÓN



“Con el grupo de voluntarios empezar con equinoterapia que es la actividad asistida con animales para personas con discapacidad, y hacer monta recreativa para niños convencionales”.

“Nosotros siempre buscamos la inclusión de nuestros hijos. Al lograr este espacio lo que queremos es que ellos se conozcan con el resto de los chicos, gracias a dios a nivel escolar la inclusión se esta logrando”.



“Tener monta recreativa para chicos convencionales y con discapacidad, que no es equitación y hacer equinoterapia”.

“Seguramente dos veces por semana lo vamos a hacer y en forma personalizada, ya es distinto tener nuestro espacio”.





INSCRIPCIÓN



“Nos manejamos la información en los medios locales y en el facebook, tenemos una página. A partir del lunes están abiertas las inscripciones, dentro de una semana comenzaríamos con las actividades”.





AGRADECIMIENTOS



“La idea es agradecer porque esto se hizo con mucho esfuerzo y trabajo, pero sin lo económico no se podría haber hecho y en todo eso entra la colaboración de los vecinos, la municipalidad, el Sr. Rodriguez, el trabajo de los papas de la comisión directiva que nos acompañan”.



“Que la gente de Catriel vea y sepa en que se gasta el dinero que cada vez aportan a Kawell Anay esta en esto, difundir el tema del salón con la idea que los chicos tengan un ámbito confortable para la espera y empezar a proyectar talleres”.



“La intención que tenemos es la inserción laboral de los chicos, estamos con proyectos para talleristas, para que Kawell sea un lugarcito para hacer esto, así que ojala se pueda dar” concluyó Patricia.