Catriel – “No le tengamos miedo a la discapacidad, los chicos tienen muchísimo para dar y de una forma mucho mejor que la nuestra” expresó entre lágrimas Patricia, integrante de la Asociación Kawell Anay, esta mañana, en la inauguración del predio y nuevas instalaciones ubicadas en acceso sur. Un acto muy emotivo, donde se impuso el nombre “José Ignacio” al campo de práctica, en el que se desarrollarán las actividades de equinoterapia. (Galería de fotos face C25N)

La intensa lluvia que despuntó el fin de semana en la región no fue obstáculo para vivir una de las jornadas más emotivas que se recuerden en la ciudad, la inauguración de las nuevas instalaciones de la Asociación Kawel Anay, ubicadas en acceso sur de Catriel, donde el grupo de padres que ha trabajado con la colaboración de vecinos e instituciones, pudieron darle forma a un gran sueño, la construcción de un salón de actividades, caballerizas y campo de práctica para el desarrollo de equinoterapia y quehaceres ecuestres.

El acto contó con la presencia de los legisladores provinciales Viviana Germanier, Ariel Rivero, Intendente de 25 de Mayo Abel Abeldaño, legisladores municipales, funcionarios del gabinete, párroco Temer Mukled, padres integrantes de la asociación Kawell Anay, otras entidades que trabajan con equinoterapia, representantes de instituciones intermedias, familiares, amigos y vecinos.

Patricia, esposa de Sergio Retamales, realizó las palabras de apertura del acto “les quiero agradecer a todos a las autoridades, a los papás, a los voluntarios, amigos, a la gente que en cada evento que realizamos nos está acompañando”.

“Esto comenzó hace mucho tiempo, hace 7 años, la equinoterapia en una actividad que se implementa con personas con discapacidad, que los rehabilita cuando está brindado por un profesional y que los habilita cuando está dado recreativamente”.

“Empezamos nosotros los papás con el objetivo de crear un lugar para nuestros hijos, se cumplió gracias a dios. Estamos acá en nuestras instalaciones, cada día que crecen nuestros hijos, que vivimos una experiencia, van naciendo nuevos objetivos, Kawell ya logró tener la actividad asistida con animales, en este caso caballos, y logramos tener esta salón que para nosotros es una bendición, que nos acompañe la comunidad, los profesionales”.

“La intención es brindar talleres, habilitar a los chicos para que tengan una vida cada vez más inclusiva, en todos los aspectos, desde la familia hasta la comunidad en general. Que ellos logren un trabajo, no le tengamos miedo a la discapacidad, tienen muchísimo para dar y de una forma mucho mejor que la nuestra”.

“Una vez nos preguntamos como papás porque nos habia tocado esto, con los años la vida nos va explicando nosotros estamos felices y orgullosos de tener a Santiago”.

“El mensaje de los papas es quien tenga el poder, quien tenga la oportunidad de conocer a personas con discapacidad, logremos que cambie un poquito la vida de esas personas, que se sienta capaz de realizar juegos, trabajos, responsabilidades, no tengamos miedo de retarlos, ponerles límites”.

“Quiero mencionar a alguien, a Sergio, fui la primera que le dije que no, pero el puso el cuerpo, el alma por su hijo”.

Posteriormente fue el turno de Pedro Rodriguez, uno de los principales colaboradores para darle forma al proyecto “agradecer a toda la comunidad que ha colaborado con esta institución, agradecer a la mayoria que colaboró con este sueño que fue cumplido, yo en particular agradecer a Sergio que él también fue el primero que me buscó para que ayudara en esto”.

Muy esperado también, el discurso de Enrique Flores, quien cedió el terreno para la construcción y puesta en marcha de este sueño, “cada vez que haya para hacer algo por los chicos cuenten conmigo, voy a estar, cada vez que me pidieron un terreno, en su momento el Intendente Carlos Johnston, sr. Deus, sr Ariel Rivero, les dije ‘por los chicos sí, por los chicos siempre voy a estar’”.

En representación del Intendente Municipal Carlos Johnston, hizo uso de la palabra la legisladora provincial Viviana Germanier, “esto es realmente muy importante para la comunidad de Catriel. Hay cosas y lugares donde el estado no llega, y gracias a dios existen personas que tienen su buena voluntad, su vocación de servicio social, su inspiración, como el caso de Sergio y Patricia”.

“Nosotros desde el estado municipal hemos acompañado en lo que hemos podido”.

También el legislador del Frente para la Victoria Ariel Rivero, “me enorgullece haber sido parte un poquito de este emprendimiento que llevaron adelante los padres. Estas acciones a uno lo ponen muy contento, agradezco a don Flores, al intendente Johnston, a Luis Deus, que fuimos visitados por los familiares. Todo el aplauso para ustedes y todo el orgullo de ver padres que trabajan denodadamente para tener esta actividad”.

Uno de los momentos más especiales se vivió con las palabras de Noelia Bravo, licenciada en psicología, “quiero agradecer a todos por estar acá, estamos muy movilizados y muy felices. Hoy queremos recordar a alguien muy especial que fue protagonista de esta bonita historia. Hoy en honor a José Ignacio, ‘nachito’ que tenía su caballo ‘bucéfalo’, que montaba junto a su papá Víctor, hemos decidido en su nombre recordarlo con mucho honor, ponerle su nombre al campo de prácticas”.

A continuación el Párraco local bendijo las instalaciones. Los familiares de Sergio entregaron un presente por su obra realizada en Catriel.

El principal ideólogo de Kawell Anay, Sergio Retamales, se dirigió a los presentes “no me gusta tanto hablar, me gusta más hacer. Tengo que agradecer a la comunidad, cuando empezamos con este sueño estábamos en el barrio YPF y algunos me decían el loco del caballo, porque iba y venía al lugar que nosotros teníamos llamado la laguna, así empezó este sueño y hoy gracias a dios es una realidad”.

“Esto no va a quedar acá, es un proyecto muy lindo para todos los chicos y la comunidad”.

Luego se procedió al descubrimiento del cartel con el nombre del campo de prácticas “José Ignacio” y los papás integrantes de la asociación junto a los chicos realizaron el tradicional corte de cintas para dejar inaugurado el salón social y de actividades, donde se llevó a cabo un ágape para los presentes.

