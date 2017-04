La Depo se prende a la 5° fecha que comenzó el pasado viernes y pondrá en cancha a la mayoría de los conjuntos este domingo para darle continuidad a al torneo apertura 2017.

El encuentro de primera división de la Unión Deportiva Catriel frente al Deportivo Roca se jugará el domingo 2 de Abril desde las 16hs con el arbitraje de Román Domínguez, mientras la tercera división hará lopropio a las 14hs.

Cabe destacar que el pasado jueves 30 de Marzo, los dirigidos por Eduardo Barraza cayeron de local frente al equipo cipoleño de La Amistad por 2 a 1 en primera división, corriendo misma suerte en 3° donde el resultado fue en contra por 2-0

Fixture de la 5° fecha

5ta fecha:

CIPOLLETTI Vs. PILLMATÚN.

Domingo 2 de abril de 2017.

Hora: 16.00.

Tercera: 14.00.

Árbitro: Fabián Vázquez.

Cancha: Visera de cemento.

Valor de la General $ 60. Damas y jubilados $ 50. Menores y credenciales $25.

FERNÁNDEZ ORO Vs. DEPORTIVO HUERGO.

Domingo 2 de abril de 2017.

Hora: 16.00.

Tercera: 14.00.

Árbitro: Ceferino Flores.

Cancha: Fernández Oro.

Valor de la General $ 60. Damas y jubilados $ 50. Menores y credenciales $25.

DEPORTIVO ROCA Vs. CATRIEL.

Domingo 2 de abril de 2017.

Hora:16.00.

Tercera: 14.00.

Árbitro: Román Domínguez.

Cancha: Luis Maiolino.

Valor de la General $ 60. Damas y jubilados $ 50. Menores y credenciales $25.

CIMAC Vs. UNIÓN A. PROGRESISTA.

Domingo 2 de abril de 2017.

Hora: 16.00.

Tercera: 14.00.

Árbitro: Romualdo Vázquez.

Cancha: Zit Formiga.

Valor de la General $ 60. Damas y jubilados $ 50. Menores y credenciales $25.

25 DE MAYO Vs. DEPORTIVO MAINQUÉ.

Domingo 2 de abril de 2017.

Hora: 16.00.

Tercera: 14.00.

Árbitro: Franco Gallardo.

Cancha: 25 de Mayo.

Valor de la General $ 60. Damas y jubilados $ 50. Menores y credenciales $25.

ALTO VALLE Vs. ARGENTINOS DEL NORTE.

Domingo 2 de abril de 2017.

Hora: 16.00.

Tercera: 14.00.

Árbitro: Adrián Vázquez.

Cancha: El Rallador.

Valor de la General $ 60. Damas y jubilados $ 50. Menores y credenciales $25.

ATLÉTICO REGINA Vs. CÍRCULO ITALIANO.

Domingo 2 de abril de 2017. –

Hora: 17.00.

Tercera: 15.00.

Árbitro: Clemente Vázquez.

Cancha: Atlético Regina.

Valor de la General $ 60. Damas y jubilados $ 50. Menores y credenciales $25.

LA AMISTAD Vs. SAN MARTÍN.

Miércoles 5 de abril de 2017.

Hora: 21.00.

Tercera: 19.00.

Árbitro: Ceferino Flores.

Cancha: Predio La Amistad.

Valor de la General $ 60. Damas y jubilados $ 50. Menores y credenciales $25.

LIBRE: CHICHINALES.