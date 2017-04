Catriel (C25N) Se realizó este viernes la audiencia pública sobre la instalación de una “planta de tratamiento de residuos peligrosos” en el ejido de esta localidad. 32 fueron los oradores que expusieron su punto de vista y fundamentación respecto a la radicación de la misma.

El acto comenzó pasada las 10:00 horas, con la presentación de la secretaria de ambiente y desarrollo sustentable de Río Negro Dina Migani, palabras de bienvenida a cargo del Intendente Johnston y también hicieron uso de la palabra, el Secretario Gral de la Gobernación Matías Rulli, el Secretario de energía e hidrocarburos Sebastián Caldiero, la legisladora provincial Viviana Germanier y representantes de la empresa Crexell soluciones ambientales, empresa responsable de la instalación y explotación de la planta.

El vicepresidente de la empresa CREXELL dio los fundamentos y razones de la instalación de la planta y despejó varias dudas en torno al funcionamiento de la misma.

Los oradores, en su gran mayoría ratificaron la necesidad de tratar los residuos que genera la actividad petrolera en general, máxime teniendo en cuenta que Catriel, al ser la mayor productora de hidrocarburos (60% aproximadamente), es la localidad con mayor pasivo ambiental y es imperioso el tratamiento de los residuos.

El intendente Johnston al hacer uso de la palabra (como orador), explicó la lucha que personalmente ha llevado adelante para lograr una reparación histórica para la localidad por los pasivos ambientales luego de años de extraer las riquezas del suelo Catrielense y esto no se había visto reflejado en avances para la comunidad.

Desde Catriel se trabajó con el convencimiento de que era necesaria una reforma de la ley de contratos petroleros, aquí la comunidad tuvo un activo protagonismo, incluso se trasladó un gran número de vecinos a la capital provincial para participar de la sesión de la legislatura, aprobándose finalmente la norma con los cambios propuestos desde el gobierno municipal. Se especifica en la nueva ley la participación de los superficiarios, la ocupación de mano de obra local (el denominado 80-20), la remediación de los suelos y el compre Rionegrino.

Hoy, la realidad en Catriel es otra, de a poco se va recuperando el tiempo perdido, se avanza en obras, producto de la regalías por la actividad petrolera y se trabaja, gracias a los fondos que ingresan, en la reconversión económica, apostando a un plan agrícola ganadero y granja porcina modelo en la provincia.

Hay una gran deuda, el pasivo ambiental. Durante años las tierras han sido maltratadas y contaminadas y esta es la oportunidad de comenzar a trabajar para remediar el suelo y el aire que nos rodea.

Tienen parte de razón algunos vecinos cuando plantean algunas cuestiones que tienen que ver sobre todo con los controles que se deben realizar a la empresa concesionaria. Por ejemplo si Catriel podrá tener el poder de policía para ser custodios de que no se perjudique a la población, si el transporte de la basura estará protegido cuando circule por las rutas de la región, si los vientos no trasladarán los gases (que generaría la actividad de la planta) llegarán a Catriel, etc.

Un papel fundamental y una opinión muy autorizada es la de los superficiarios. Ellos son los que conviven con máquinas, cigüeñas (para extraer petróleo), baterías y un gran movimiento que genera la actividad en sus territorios. Al escucharlos hoy en la audiencia y en declaraciones a la prensa, coincidieron en la necesidad de un lugar para la remediación del pasivo ambiental. Ellos son los que han visto cómo, desde antaño, se trabaja en sus tierras. “No todas las empresas son iguales, algunas cuidan mucho el medio ambiente, otras no tantas”. “Si las cosas se hacen bien, vamos a estar protegiendo no sólo a la tierra, también a nuestros animales, el agua y en definitiva la salud de todos”. Dijo un superficiario.

Luego de la audiencia pública, paso administrativo y legal obligado para avanzar en la autorización de la instalación de la mencionada planta de Tratamiento Integral y Disposición Final de Residuos Peligrosos e Industriales, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable tiene la palabra.

