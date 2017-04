Edgardo Bauza hizo su primera aparición pública desde que se instaló el rumor de que hoy el Comité Ejecutivo de la AFA encabezado por Claudio Tapia le comunicaría que ya no seguiría como entrenador y se permitió poner en duda la palabra de Jorge Sampaoli.

Es que el pasado sábado el ex DT de Chile respondió sobre el interés de la AFA por contratarlo: “Es algo injusto para todos porque hay un entrenador trabajando y no he hablado con nadie (…) No he tenido ningún contacto relacionado con ese tema”, fueron sus declaraciones.

Al respecto, Bauza intentó un ensayo de respuesta convincente: “No es mi problema (ndr: las versiones sobre las supuestas negociaciones que existirían entre la AFA y Sampaoli), mi problema pasa por otro lado, no me sorprende ni me da bronca… Salió en conferencia de prensa diciendo que con él no hablaron nada, que había un técnico trabajando, declaraciones lógicas…”, dijo al programa Pasión por el Fútbol.

Ante la debilidad de su convicción, el conductor de la emisión, Sebastián Vignolo, le repreguntó: “¿Le crees?”, a lo que Bauza respondió: “Bueno, lo dijo en conferencia de prensa…”

Ante la evidencia de su falta de convencimiento, el comunicador insistió: “¿Pero le crees?, no me contestaste”, ante lo que el Patón eligió el silencio con una sonrisa a medias. (Infobae)

