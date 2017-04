Catriel – “Estuvimos 3 horas sentadas en el suelo por falta de mesas, sillas y tampoco hay espacio físico”. El relato corresponde a una de las referentes del Instituto de Formación Docente Continua de Catriel (IFDC), esta mañana, al contar las peripecias que sufren para poder estudiar.

En la actualidad utilizan un aula del CEM 21, pero aducen que carecen de elementos de limpieza y bibliografía. Desde el Consejo Escolar manifestaron que están al tanto de la situación, pero no han sido convocados a ninguna reunión para buscar una solución al problema.

Este lunes comenzó el cursado en el Instituto de Formación Docente Continua de Catriel, en las instalaciones del edifico del CEM N° 21, pero rápidamente comenzaron a percibirse la falta de recursos, a tal extremo que las concurrentes debieron presenciar las clases sentadas en el piso.

“Carecemos de sillas, mesas y espacio físico para la cantidad de alumnas que somos. Las ganas de estudiar nos hacen tener que soportar estas condiciones, pero así no se puede. Sin olvidar que desde el año 2015 estamos pidiendo un espacio/dispositivo de contención para los hijos de todas nuestras compañeras; material de limpieza; material bibliográfico; didáctico y las computadoras que están debiendo”.

“Pedimos a las Autoridades de educación que se hagan cargo de la situación que estamos padeciendo. Las ganas de superarnos, de recibirnos y poder llegar a ser las docentes que tanto se empeñan las profesoras en formar, son muchas, pero las carencias están a la vista” manifestaron.

En diálogo con Radio “Alas” las representantes del centro de estudiantes, Sandra y María Elena expresaron: “nuestro pedido arranca en 2015 con la inauguración de la institución estuvimos en el industrial de barrio Preiss, de allí nos mudamos porque el Cem 21 nos cedió el lugar”.

“Ayer comenzamos las clases y no tenemos lugar físico porque somos 67 alumnos de segundo año, no tenemos recursos bibliográficos ni material para poder seguir cursando, y lo de las mesas y sillas, que nos encontramos ayer con esta situación, tuvimos que sentarnos en el piso, durante tres horas. Si tuviéramos las sillas y las mesas tampoco entraríamos, en una habitación de 3 mts por 3 mts”.

PEDIDOS

Sandra indicó que se presentaron los reclamos utilizando las vías administrativas “las notas académicamente y formalmente lo hicimos por todas las vías, hemos estado hablando con el gobernador, charlas informales, pero ellos se comprometieron con esto, el intendente también hizo su compromiso, todo de palabra, pero nada certero, no tenemos edificio, material, ni nada”.

“Necesitamos en lo inmediato artículos de limpieza, librería, mesas, sillas, red interna de Internet, no tenemos computadoras, no hay luces de emergencia, un espacio donde entremos todos”.

FALTA DE RESIDENCIA

Por su parte Maria Elena expresó los problemas relacionados con la falta de residencia para profesores, “hay muchos profesores que tienen que venir de otro lugar, quedarse una o dos noches acá les genera un gasto que en relación no les conviene dar clases, entonces no toman las horas, y nosotros vamos retrasando la carrera de acuerdo a esto”.

GUARDERÍA

“Hay muchas personas que tienen hijos y no tienen donde dejarlos, necesitamos un espacio de cuidado para estos niños y niñas.

Necesitamos los cargos de maestras jardineras y el prestamos o cesión de parte de la municipalidad de uno de los CADI que funcionan justamente a 50 metros del CEM 21, para que ese horario que nosotros cursamos, los chicos estén bajo el cuidado de estas maestras”.

“Somos 120, queremos agradecer la solidaridad del CEM 21 que nos cede el espacio, estamos conviviendo con una institución dentro de un edificio con otras organizaciones de la comunidad”.

“Lamentamos tener que hacer público esto, para que las autoridades hagan lo que corresponda. Se habla de calidad educativa y en esta situación no se puede”.

LA VERSION DE EDUCACIÓN

Desde el Consejo Escolar de Catriel, Marcelo Bustos se refirió al tema, “estábamos al tanto de esta situación, es una realidad que estamos viviendo con el tema del mobiliario en todos los niveles de Catriel. Ha crecido mucho la matricula de una manera impresionante y eso ha producido de alguna manera la falta de bancos”.

“No he sido convocado nunca, no me llamo nunca el centro de estudiantes, lo que conozco de sus pedido es a través de Carlos Blanco (Secretario de Políticas Sociales) quien si me convocó, con el tema de que ellas solicitaban una guardería ara los chicos mientras ellas estudian. Se realizaron las gestiones, se consiguió un lugar”.

“La dirección del instituto ha presentado en diferentes oportunidades las requisitorias. Creo que desde esta gestión del concejo se le ha dado un valor importante, porque a principios de año se hizo entrega de mobiliario”.

“La gente del CEM 21 no ha prestado nada, esto es una decisión de educación, los edificios no son de los directores, son del Ministerio de Educación”.

“El espacio puede ser chico, pero también es verdad que particularmente yo me entero ayer de la cantidad de alumnos que tiene, a través de una nota que presentó al directora”.

“Con respecto al mobiliario se esta esperando la entrega, provincia ya licitó”.

“No hace mucho tiempo se inauguró una biblioteca con aportes de YPF, en ese momento estuvo la directora de nivel, creo que es la persona indicada para hacer estos planteos, ella no recibió estos planteos cuando vino”.

NUEVO EDIFICO

“Hay una gestión importante de provincia ante nación, entre los que esta el del CEM 21 incorporado, hay que tomar recaudos y tiempo, toda gestión lleva su tiempo”.

RESIDENCIA

“El tema de la residencia, es verdad que los docentes viene, quizá tengan complicaciones, pero nosotros en educación en este momento se han solicitado la devolución de algunas, casas, todo en trámite que lo esta abordando la provincia” concluyó Bustos.

La entrada Aumnos del IFDC denuncian condiciones de estudio. Educación: “Nos estamos ocupando” aparece primero en Catriel25Noticias.com.



Source: Portada