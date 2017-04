Acompañado por vecinos del paraje Peñas Blancas, el gobernador Alberto Weretilneck presidió esta tarde el acto de inauguración de 50 instalaciones del Plan Garrafón Social.

En la oportunidad, se inauguró el servicio de Internet para toda la comunidad, la repetidora Nº 50 de Canal 10 y se entregó una vivienda industrializada.

“Es un gusto poder estar a una vez más en Peñas Blancas, que representa uno de los parajes más alejados y es la puerta de entrada desde el Norte a la provincia”, destacó el Mandatario provincial.

“Pese a los equivocaciones y tardanzas, es nuestro objetivo poder estar con todos los rionegrinos y simplificar su vida, no solo en las ciudades, sino también en cada paraje”, aseveró y subrayó la trascendencia de las flamantes inauguraciones haciendo especial hincapié en la importancia de que los hogares cuenten con gas y conexión a Internet.

“Queremos que las comunicaciones sean tan buenas como lo son en las grandes ciudades”, indicó y celebró también que a partir de ahora los vecinos podrán informarse y saber todo lo que está pasando en el territorio provincial a través de Canal 10.

Para finalizar, reconoció las gestiones que aún resta ejecutar en materia de Salud, Educación y rutas, e indicó: “La próxima vez que vengamos vamos a tener más soluciones para los vecinos”.

Por su parte, el comisionado de fomento, Hugo Rivero, agradeció al Gobernador, en lo que fue la segunda visita de un Mandatario provincial al paraje luego de 20 años.

“Es el Gobernador de la verdad y la justicia. Porque todo lo que nos ha prometido, lo ha cumplido”, aseguró y convocó a los vecinos a continuar apoyando la gestión “porque el camino que ha marcado es el del rumbo seguro”.

Detalles de las inauguraciones



El servicio de Internet beneficiará a todos los vecinos del paraje, mejorando notablemente las comunicaciones. Además, la repetidora de Canal 10, la que ya hace dos meses aproximadamente está al aire mediante un sistema de prueba, quedó hoy formalmente en frecuencia.

En la ceremonia, se entregó un TV led de 32 pulgadas al centro de salud local, cedido por el presidente de Radio y Televisión Río Negro, Rodrigo Buteler.

Las autoridades asistieron además a la entrega de una vivienda industrializada con destino a la familia del vecino Damián Fernández, obra que demandó una inversión de $ 120.000 y fue adquirida por la comisión de fomento mediante la coparticipación provincial

Plan Garrafón Social

Además, en Peñas Blancas se instalaron 50 tanques de 1 m3, ampliando la capacidad de almacenamiento de gas, un calefactor y una cocina por cada hogar, en el marco del plan Garrafón Social. Todas las instalaciones cuentan con seguros y son inscriptas en la Secretaría de Energía, ofreciendo seguridad y transparencia en las obras realizadas.

El plan llevado adelante en conjunto por el Gobierno de Río Negro e YPF gas para todas las pequeñas localidades de la provincia, tiene como objetivo reducir a la mínima expresión el uso de la leña, kerosene y el gas oil, apuntando a reinvertir lo que el petróleo por regalía nos brinda en una justa redistribución entre los pobladores rionegrinos, estén donde estén radicados.

El tanque social tiene además como beneficio la redistribución de envases de 10 kg, que ya no se utilizarán en el paraje, acción que permitirá disponer de envases e inyectar al circuito de acción social en los sectores donde el plan no llega, sobre todo en las grandes ciudades de la provincia.

Así el Gobierno Provincial llegara a 1.780 familias que hoy no cuentan con servicios, dando soberanía en los parajes a través de una inversión del Estado provincial de $ 68.511.324 en obras de infraestructura.