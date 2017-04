Catriel – Más de 16.700 electores están habilitados para votar, el próximo domingo 9 de abril, para elegir a los 15 representantes que tendrán la responsabilidad de reformar la Carta Orgánica local.

Son 6 las escuelas donde se desarrollaran los comicios, oportunidad en que podrán votar por primera vez menores de 16 años. La fiscalización estará a cargo de la Junta Electoral (foto) y trabajará personal policial para el custodio y seguridad de la jornada.

La primera votación en la provincia de Río Negro será el día 09 de abril en Catriel para nombrar a 15 convencionales, según la ley municipal 897/16, promulgada por el intendente Carlos Johnston en abril pasado. Ésta acordó el llamado a la elección general de Constituyentes Municipales para esa fecha, a efectos de la formación de la Convención Constituyente que tendrá la facultad de revisar en su totalidad la Constitución Municipal Vigente.

Con este fin se elegirán quince Convencionales Constituyentes titulares e igual número de suplentes, la elección se realizará el día antes citado y se extenderá desde las 8 hasta las 18 hs.

Para esta elección hay habilitados alrededor de 16.700 electores, número que se vio engrosado con respecto a los últimos comicios, por sumarse los menores de 16 años. Además votarán los extranjeros, aunque el número de empadronados es de 27 tan solo, a sabiendas de que en la localidad de Catriel superan los 1000, pero al no ser obligatorio para extranjeros, no han mostrado mayor interés en estos comicios.

Las escuelas donde se llevará adelante la jornada eleccionaria, serán:

– CET N° 7: mesas 1455 a 1462.

– ESCUELA PRIMARIA 281: mesas 1463 a 1468. Donde además funcionará la mesa para voto extranjero.

– ESCUELA PRIMARIA N° 21: mesas 1469 a 1478.

– CEM N° 78: mesas 1479 a 1486.

– ESCUELA PRIMARIA N° 241: mesas 1487 a 1494.

– ESCUELA PRIMARIA N° 306: mesas 1495 a 1500.

CINCO LISTAS

Se presentaron cinco listas para esta elección. El Movic, partido gobernante, el Partido Justicialista (PJ), el Partido Socialista (PS) , la Coalición Cívica ARI (CC ARI) y la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron a sus 15 candidatos para obtener las bancas en disputa.

Cinco candidatos a convencionales constituyentes de cada partido.

Partido CCARI

1°: SUHS Javier Alejandro

2°: MANUEL Margarita Olga

3°: POSATA Alejandro Aníbal

4°: MATEO Antonella

5°: SALAS Miguel Eulogio

Partido Unión Civica Radical (UCR)

1°: SIMIONATO Omar

2°: ZARZUR Elmas

3°: MASSOURAS BALMACEDA María Cristina

4°: ANTONIUK Pedro Fernando

5°: CRUCEÑO José Luis

Partido Justicialista Catriel

1°: GONZALEZ Mauro Nicolás

2°: BOBADILLA MONAISER Alejandra Talía

3°: DEUS Emanuel

4°: RODRIGUEZ Stella Maris

5°: CISTERNA Sandra Lorena

Mov. Vecinal de Integración y Cambio

1°: Torres, María Adelaida

2°: Bustos, Marcelo Domingo

3°: Sepúlveda, Sara del Carmen

4°: Galdame, Carlos D.

5°: Hanndorf, Marianela

Partido Socialista

1°: Delgado, Daniel Alberto

2°: Álvarez, Gisela Fernanda

3°: Fuster, David Alejandro

4°: Salas, Alejandra Mariela

5°: Perea, Andrea Soledad

Según el artículo 199 de la Constitución catrielense, la Convención Municipal deberá constituirse dentro de los 30 días corridos y a partir de ahí tiene 180 días para definir.

PROHIBICIONES

La junta electoral municipal hace saber que de acuerdo a la ley N° 2431 (art. 166 inc “e”), los casinos, lugares bailables, podrán funcionar hasta las 24 hs del día sábado 08 de abril de 2017. Podrán reabrir sus puertas tres horas después de la hora de finalización de los comicios, o sea a las 21 hs del día 09 de abril.

Esta permitida la apertura y funcionamiento de restaurante, casas de comidas, confiterías y afines, con la expresa prohibición de expendio de bebidas alcohólicas hasta pasadas las tres horas de clausura de los comicios.

Se encuentran prohibidos los espectáculos populares al aire libre o en recinto cerrado, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral durante las horas de los comicios.