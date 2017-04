Catriel – El Secretario General de la Gobernación de Río Negro Matias Rulli visitó la ciudad el pasado jueves para brindar su apoyo a la lista 117, y mantener una importante reunión con los candidatos del Movic, de cara a las elecciones a convencionales constituyentes del próximo domingo. Instó a trabajar en una carta orgánica sencilla, simple y resaltó la marcha de la gestión actual, marcando la fuerza y coraje de un intendente “líder” y “exitoso”.

Este domingo 9 de abril, habrá elecciones en la ciudad de Catriel, con 16.700 electores, que concurrirán a las urnas para elegir a los 15 convencionales que conformarán la Convención que revisará totalmente la Constitución Municipal.

A pocas horas de celebrarse los comicios, los diferentes se preparan para afrontar una de las etapas más importantes para el futuro de la comunidad. En ese sentido, Matias Rulli, Secretario de la Gobernación, arribó a la localidad para mantener una reunión de más de una hora con los candidatos de la lista 117 del Movic, para asesorar y dialogar acerca de las propuestas del partido vecinal, ya que Rulli cuenta con una vasta experiencia en el tema.

El funcionario provincial habló de una carta orgánica simple, de cara a una sociedad, que se pueda terminar con las reelecciones indefinidas, volver a la fórmula intendente – vice, al sistema del concejo deliberante.



CARTA ORGÁNICA



Rulli indicó que la carta orgánica “es la carta de navegación de la localidad, por los próximos 20 o 25 años la mejor carta orgánica, sencilla, simple, que la gente se involucre que los ciudadanos sepan cuales con los derechos y sus obligaciones”.

En pocas líneas expresó que es lo que determina la estrategia de la ciudad a futuro, la planificación y pensamiento estratégico de los catrielenses, los intendentes, concejales y funcionarios determinan las cuestiones tácticas, como lograr plasmar lo que se planeó, se llegue desde aquí.

Además destacó la alternancia política y la generación de jóvenes y nueva dirigencia política, que hoy se percibe en la gestión municipal. También marcó como positivo el hecho de limitar la reelección definitiva, una propuesta que nace de un “intendente exitoso, con fuerza coraje, audacia, líder”.



CONCEJO DELIBERANTE

El Secretario de la Gobernación insistió en volver al modelo del Concejo Deliberante. Llevar de nueve a siete concejales, “con 17 mil electores, si lo llevas a 7 concejales, están empoderando a aquellos que ocupan los lugares” sostuvo.



ORDENANZAS



Por su parte el Intendente Municipal Carlos Johnston indicó que se trabajará para que sean claras las ordenanzas, que no haya dobles interpretaciones, con una reglamentación sólida.



PROYECTO A 20 AÑOS

Desde el ejecutivo municipal se aclara siempre que se trata de un proyecto político a 20 años, que está integrado por la provincia. “Va a trascender nuestras gestiones” expresó Johnston. Además resaltó la idea de crear cuadros políticos, “Catriel debe pensar mas alto mas grande”.

“Si hay un joven y quiere seguir, pensar en función ejecutiva, debemos pensar en Catriel funcionarios en provincia, porque lo sabemos hacer”.



CERTEZAS



Uno de los pilares de la gestión se basa en la certeza de los hechos, el cumplimiento del 80% de la plataforma de la gestión anterior, es una base fundamental para llegar a los electores.



“Somos garantes por el historial de 6 años, certeza de conducción y concreción de proyectos. Esto da garantía de que los convencionales van a hacer lo mismo” explicó el jefe comunal.



VOTO PARROQUIAL



El secretario de la gobernación, Matias Rulli hizo hincapié en una de las propuestas que refiere al voto parroquial, que se instituyó en el año 1993 por primera vez en Viedma, pero nunca se pudo llevar adelante. El vicegobernador Pedro Pesatti trabajo en la redacción, se lo envió a Carlos Peralta (ex vicegobernador) en ese momento en 2002 era concejal de General Roca se llevó adelante y el “gringo” Soria ganó las elecciones en 2003 con el voto parroquial.

“En 2010 fue convencional de Viedma y lo instauré, En las últimas elecciones de 2015 votamos por parroquia, termina con el acarreo de votantes, te permite hacer correcciones, incentiva la participación, es muy importante para una ciudad de Catriel que esta en pleno crecimiento” argumentó Rulli.



VICE INTENDENTE



En la actualidad la localidad de Catriel, todavía funciona con una legislatura municipal y no esta contemplada la figura del Vice intendente. Por lo que se transformó en una de las propuestas del Movic, “uno vota proyectos políticos, vota en fórmula, eso da la garantía que el Concejo Deliberante no estará conducido por alguien que ponga palos en la rueda” sostuvo Rulli.



“Dejar atrás las dobles candidaturas”.



MENSAJE FINAL



El secretario esgrimió en que se está trabajando para darle a Catriel la mejor carta orgánica y definir hacia donde quieren ir,



Por su parte el Intendente Johnston pidió “que nos acompañen este 9 de abril, que vamos a hacer una excelente carta orgánica, plural, simple y beneficiosa para todo Catriel”.