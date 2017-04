Catriel – Tomas Guajardo el joven delantero catrielense fue tentado por el poderoso club Dallas FC de Estados Unidos, luego de un auspicioso paso por el América de México. El futbolista regresó a la Argentina para tramitar la visa y una vez que esté todo el papeleo emprender viaje a Texas para definir el tema del contrato y su futura posible incorporación al equipo estadounidense.

Guajardo tiene 18 años, es mediapunta, delantero, hincha de River. Inició su carrera futbolística en las divisiones formativas de la Unión Deportiva Catriel, el club “canario” fue el semillero de grandes valores de la zona y Tomás es uno de esos ejemplos, ya que a los 15 años emigró para ser parte del Club Deportivo Mac Allister, en La Pampa, luego tuvo un paso por Chacarita, club deportivo de la ciudad de Buenos Aires, que actualmente participa del campeonato de la Primera B Nacional de Argentina.

Una semana estuvo en el “funebrero”, con chances siempre de seguir creciendo y mostrando su calidad futbolística, Guajardo viajó junto a otros dos jugadores a México. Allí estuvo dos meses realizando pruebas y fue visto por diferentes clubes del país azteca, entre ellos, el Zacatepec, Celaya, la poderosa América y otros más.

CatrielEn diálogo con FM Alas y Catriel25noticias el futbolista relató su paso por tierras aztecas “mi paso por México fue una experiencia muy linda, estuve con muchos jugadores de primera división y de Sub 20, la verdad me trataron genial”.

“Frenan muchos a los extranjeros, en el Club de América más que nada, como tiene muchos jugadores mexicanos, quieren sacar mexicanos nada más, así que me frenaban mucho el pase para jugar”.

“El trato que te dan es muy diferente al de Argentina, es muchísimo mejor, la presión también, te da muchas posibilidades de todo, es un club de actividad azteca”.

“En la entidad había mucho medico con vos constantemente, si te pasa algo enseguida tenías un Doctor encima, además tenía mucha actividad física. Viví con 60 chicos mexicanos en una pensión”.

“En mi entrenamiento todo bien, me sentí muy bien, por lo menos en los amistosos convertí muchos goles”.



DALLAS FC (EE.UU.)

El FC Dallas es un equipo de fútbol de Estados Unidos, de la ciudad de Dallas en Texas. Fue fundado en 1996, bajo el nombre de Dallas Burn, y juega en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos en la Conferencia Oeste.

“Lo de Dallas FC fue por visorias, como entrenábamos ahí me vieron varios representantes que querían poder manejarme, y luego llegaron los de Dallas FC y me invitaron a la gira en Guadalajara, así que fui” expresó Guajardo.

En dicha gira, integrando las filas del sub-20 de Dallas, se enfrentaron a importante equipos como las ‘chivas’ de Guadalajara, Vaqueros y UDG.

“A los representantes que me buscaban le decía que gracias por todo pero yo ya tengo mi representante que es de México, pero me dijeron que iban a estar en contacto, me pasaron sus números, tengo muchas posibilidades más”.

“Los de Dallas hablaron con mi papá y le dijeron de un contrato con una casa para mí solo, vamos a ver que sale en el contrato porque todavía no sé nada”.

“Nunca fui a Estados Unidos pero estuve con varios jugadores de ahí, lo que sé es que el club esta en Texas, así que tengo muchas ganas de estar ahí, el tema del idioma es que tengo un inglés como el de Carlitos Tevez, así que vamos andar mal (risas)”.

“Esta medio complicado para que me acompañe alguien, pero ojala me acompañe mi papá, mi representante va ir conmigo”.



ADAPTACIÓN

El delantero contó las dificultades que implica esta profesión, al separarse de la familia, estando a tantos kilómetros de distancia, como sucedió con su estadía en México. “Estar lejos de mi familia me costó muchísimo, en Navidad y Año Nuevo me costó muchísimo, fue lo peor pero hay que meterle ganas nomas y no bajar los brazos” concluyó.