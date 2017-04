Catriel – La Diputada Nacional por el Partido Justicialista María Emilia Soria visitó el pasado viernes, la localidad de Catriel para mantener un diálogo con los referentes locales y recorrer algunos barrios de la ciudad. Realizó una fuerte crítica a la futura instalación de la planta de tratamientos de residuos indicando que se trata de un acuerdo en ‘connivencia’ entre el gobierno municipal, provincial y nacional. Además se refirió a la obra del futuro hospital, a la cual refirió como otra promesa incumplida por el gobierno provincial.

Con fuertes críticas al gobierno municipal, al gobernador Weretilneck y a la gestión del presidente Mauricio Macri, fiel a su estilo, la diputada nacional desembarcó en Catriel, dejando una catarata de reclamos, acusaciones y denuncias.

María Emilia Soria, abogada y política argentina del Partido Justicialista, actual Diputada Nacional por la provincia de Río Negro.

En 2015 intentó postularse como vicegobernadora, acompañando a Miguel Ángel Pichetto. Pero, al no tener los 30 años de edad fijados por la constitución rionegrina, no pudo. En agosto de 2016, en medio de una crisis frutícola en el Alto Valle del Río Negro, se dirigió contra el Jefe de Gabinete Marcos Peña en una sesión de la Cámara de Diputados agitando una manzana de Chile. Allí denunció que las importaciones de manzanas chilenas, fruto de la política macroeconómica del gobierno de Mauricio Macri perjudicaban la producción de su provincia.



NUEVO HOSPITAL DE CATRIEL

La última visita del gobernador Alberto Weretilneck a la ciudad dejó como anuncio el inicio de obras para la concreción del nuevo hospital, cuyas tareas justamente comenzaron este viernes, con la llegada de la empresa al predio ubicado en acceso norte y los primeros trabajos con la maquinaria para el desmonte.

Sin embargo la diputada nacional se mostró escéptica al respecto “la eterna promesa del hospital, que ahora tengo entendido que el gobernador y el intendente piden bajar la ansiedad, que hay que seguir esperando, quizá para el próximo aniversario del pueblo tengan un gran anuncio, que no creo que pase de eso”

También Soria agregó a los reclamos planteados por los vecinos, los problemas edilicios en la escuela primaria 204, en la red cloacal “que está colapsada” expresó.



PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS E INDUSTRIALES

El pasado 31 de marzo se realizó en la ciudad la audiencia pública, no vinculante, se trató de la instancia de participación ciudadana para el proyecto de instalación de una planta de Tratamiento Integral y Disposición Final de Residuos Peligrosos e Industriales, que será emplazado en ruta nacional 151, km 68,5.

La diputada Soria fue muy crítica sobre esta cuestión “la instalación de un basurero, esas son cuestiones que hoy están discutiendo, son cuestiones que deben ser determinadas por la carta orgánica municipal, para que el día de mañana no pase lo que está pasando hoy, un gobierno provincial de la mano de una empresa privada, que es neuquina, que no va a contratar mano de obra local, porque sabemos cómo trabaja Crexell”

“Estamos hablando de un predio de más 300 hectáreas, es casi la mitad de la ciudad de Catriel”.

“Coincidimos en que los residuos ambientales deben ser tratados, por los municipios generadores y las empresas generadoras”.

“La verdad que lo utilicen a Catriel como basurero de la provincia, yo no estaría nada conforme y más cuando es un negociado”

Hay una gran connivencia entre el gobierno municipal, provincial y nacional, no es casual que Crexell y Pereyra (Guillermo, sindicato petrolero) estén detrás de esto, amparados por el gobierno nacional, y con un gran interés de la provincia”.

“Más que una planta de tratamiento va a ser un depósito final de los residuos peligrosos, no solo hidrocarburíferos, estamos hablando incluso de PVC, no son temas sencillos, son delicados, y que tienen que ver con el futuro de Catriel, estamos hablando del futuro de las reservas acuíferas” concluyó la diputada nacional”.