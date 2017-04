El secretario General de la Gobernación, Matías Rulli, resaltó el triunfo en las elecciones de convencionales de Catriel de la lista impulsada por el intendente Carlos Johnston y que tuvo el acompañamiento del gobernador Alberto Weretilneck.

En tal sentido, Rulli remarcó: “Este triunfo en la apertura del año electoral marca sin dudas algunas cuestiones, por un lado el acompañamiento a la gestión del Intendente Johnston, con un fuerte respaldo del gobernador Weretilenck, con una mirada sobre la forma de hacer política, y por el otro un fuerte rechazo a Martín Soria, a María Emilia Soria, que con sus actitudes patoteriles quieren llevarse puesto todo lo que hay delante. Sinceramente los vecinos y vecinas de Catriel les dieron una tremenda lección, en política hay que construir, no tratar de destruir con mentiras y argumentos falaces”.

“Estoy orgulloso de la construcción que llevamos adelante en toda la provincia, el fuerte acompañamiento a cada localidad, con compromiso, con propuestas. Este triunfo electoral de Johnston y su equipo, con el acompañamiento de todo Juntos Somos Río Negro, demuestra a las claras que el 2015 no fue una casualidad, que la mejor forma de trabajar, de hacer política en serio, es con propuestas y sin soberbia. Cerca de cada comunidad “.

“Estos personajes, como Martín y María Emilia, que van a los pueblos a querer llevarse puesto a todos con su soberbia, con denuncias falaces, sin ninguna propuesta, han encontrado un fuerte rechazo en el seno de la comunidad de Catriel. Ciertamente me apena que algunos dirigentes del Partido Justicialista, que son valiosos, terminan avalando este esquema perverso y sin sentido”, finalizó Matías Rulli.