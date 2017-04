Las elecciones a Convencionales Constituyentes comenzaron con problemas en la localidad. En primera instancia algunos partidos políticos iniciaron diversos reclamos debido a que en la Escuela N° 241 la mesa 1489 directamente no estaba en el cuarto correspondiente, decidiendo improvisar una nueva urna en el lugar, lo cual no cayó bien en los votantes ni en los propios partidos. Por otro lado algunos reclamos recaen en la mala organización de estas elecciones ya que alegan que no hay en algunas mesas los sellos correspondientes por ejemplo, señalando como responsables directos a la Junta Electoral.

Finalmente desde las 9 de la mañana y con una hora de retraso las elecciones comenzaron a encaminarse en el ámbito de la normalidad.

Se cree que el porcentaje de votantes no superaría el 60 %. Cabe mencionar que las mismas son de carácter obligatorio

