La entidad nacional presentó dos líneas de préstamos para construcción, adquisición, ampliación refacción o terminación de viviendas únicas de ocupación permanente.

El Banco de la Nación Argentina lanzó dos líneas de créditos hipotecarios a treinta años. “Hipotecarios para la Vivienda – UVA” y “Nación Tu Casa” están destinados a personas en actividad laboral, jubilados, pensionados y ex combatientes de Malvinas beneficiarios de la pensión.

El monto máximo de financiación para “Hipotecarios para la vivienda – UVA” es de $ 2.480.000, que pueden ser usados para adquisición de vivienda única y de ocupación permanente, construcción, ampliación, refacción o terminación, siempre de vivienda única de ocupación permanente.

Estos son los detalles de ambas oportunidades crediticias.

Características Generales de Hipotecarios para la Vivienda – UVA

Usuarios: Persona en actividad laboral, jubilada y/o pensionada y ex combatientes de las Islas Malvinas beneficiarios de la pensión.

Destino:

Adquisición de vivienda única y de ocupación permanente (hasta 80% de proporción del apoyo).

Cambio de vivienda única y de ocupación permanente (hasta 80% de proporción del apoyo).

Construcción de vivienda única y de ocupación permanente, en terreno propio (hasta 100% de proporción del apoyo).

Ampliación, refacción o terminación de vivienda única y de ocupación permanente (hasta 100% de proporción del apoyo)

Monto máximo: $2.480.000.

Interés

Para Adquisición, Cambio y Ampliación, Refacción o Terminación de Vivienda:

a) Para Usuarios en relación de dependencia o usuarios monotributistas o autónomos, por toda la vigencia del préstamo 3,5% TNA fija

b) Para el resto de los usuarios: 4,5% TNA fija

Afectación de ingresos: 20% para el destino construcción de vivienda única y de ocupación permanente, en terreno propio, y del 25% para los restantes destinos.

Codeudores: Podrán ser codeudores los padres y/o hermanos y/o hijos y/o cualquier otra persona humana, quienes asumirán el carácter de codeudores solidarios.

Características generales “Nación Tu Casa”

Usuarios: Persona en actividad laboral, jubilada y/o pensionada, están incluidos los ex combatientes de las Islas Malvinas beneficiarios de la pensión.

Destino

Adquisición de vivienda única y de ocupación permanente (hasta 80% de proporción del apoyo).

Cambio de vivienda única y de ocupación permanente (hasta 80% de proporción del apoyo).

Construcción de vivienda única y de ocupación permanente, en terreno propio (hasta 100% de proporción del apoyo).

Ampliación, refacción o terminación de vivienda única y de ocupación permanente (hasta 100% de proporción del apoyo).

Interés:

Para Adquisición, Cambio y Ampliación, Refacción o Terminación de Vivienda.

Para usuarios en relación de dependencia o usuarios monotributistas o autónomos, por toda la vigencia del préstamo. Para los primeros 36 meses del préstamo se aplicará una tasa de interés fija del 14% nominal anual.

A partir del mes N° 37 la tasa del préstamo será variable, calculándose por períodos anuales teniendo en cuenta la Tasa de Referencia del Banco Nación para Créditos Hipotecarios, vigente en ese momento.

Afectación de ingresos: 25% para el destino construcción en terreno propio, y del 30% para los restantes destinos.

Codeudores: Podrán ser codeudores los padres y/o hermanos y/o hijos y/o cualquier otra persona, quienes asumirán el carácter de Codeudores Solidarios.