La Dirección de Deportes, informa que la Escuela Municipal de Voley Femenino tuvo un gran desempeño en el 1º Gran Prix Provincial clasificatorio sub 13, disputado el pasado fin de semana, en la localidad de Choele Choel.

El representativo catrielense se impuso invicto en su zona de seis equipos, desplegando un juego de gran nivel, luego cayó en semifinal, lo que no le impidió obtener el podio, ocupando el tercer lugar del certamen, que sumó 11 equipos de distintas ciudades de la provincia de Río Negro.

El equipo dirigido por “Bambino” Aguilera formó con Kiara Torres (capitana); Maia Cisterna (sub capitana); Fernanda Alarcón; Abigail Mazzina; lucía Sepúlveda; Agostina Trejo y Lucía Domínguez.

Posiciones finales:

1º C. A. Lamarque

2º Gimnasio nº 2 Cipolletti

3º Escuela Municipal Catriel

4º Club Sportsman Choele Choel

5º Escuela Municipal Conesa

6º Escuela Municipal San Antonio Oeste

7º Colegio Don Bosco Bariloche

8º Escuela 23 Allen

9º Escuela Municipal Cipolletti

10º Escuela Municipal Jacobacci

11º Escuela Municipal Luis Beltrán