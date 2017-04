“A todos los rionegrinos nos urge que se reglamente y se ponga en marcha la ley que crea el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual que fue sancionada por la Legislatura provincial hace casi un año y que llevó muchos años de trabajo y consultas”, afirmó el Legislador Ariel Rivero (FpV), autor de la ley.

Manifestó que “nuevamente la realidad nos demuestra que los abusos sexuales no pueden seguir siendo un delito de instancia privada y que la sociedad no puede estar desprotegida. El caso se Micaela, la chica de Entre Río, es un eslabón más de la larga cadena de aberraciones que hemos visto en los últimos años”.

“Tenemos que garantizar a todos los rionegrinos, que además un abusador sexual no puede contar con el amparo de la política y de la justicia, como se está evidenciando en los últimos tiempos en nuestra provincia, el Poder tiene que estar al servicio del pueblo”, destacó Rivero.

Agregó que “La justicia rionegrina y la Policía deben saber que desde la Legislatura les hemos dado una herramienta fundamental con esta ley, ya que se crea un registro de condenados sexuales con información también de otras jurisdicciones, lo que facilita el reconocimiento de sujetos con perversiones de este tipo, que son un verdadero peligro para la sociedad”ui.

Sostuvo el legislador del FpV que “el estado tiene la obligación de cuidar a todos los ciudadanos. La justicia tiene la obligación de trabajar sabiendo que un abusador sexual no cambia su condición con el tiempo ni con la condena. Como sociedad tenemos que instalar este debate, un violador no puede estar libre”.