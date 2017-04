Boxeadores pertenecientes a la Escuela de Boxeo del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Rio Negro, Neuquén y La Pampa que conduce Ramón Ruquer estuvieron compitiendo en la velada boxística internacional en Cutral Co.

El evento se llevó a cabo el pasado viernes 8 de Abril por la noche en las instalaciones del Gimnasio Enrique Mosconi de Cutral Có, donde hubieron seis peleas profesionales y seis peleas amateur, entre ellas la pelea por el título mundial que se disputo Alejandra Oliveras y Lesly Morales (México).

Alejandra “Locomotora” Oliveras reapareció y superó por puntos a la mexicana Lesly “Explosiva” Morales para quedarse con el título superpluma de la WPC World donde fueron jueces los catrielenses Sandro Rodriguez, Enzo Bastías y Cielo Contreras.

La boxeadora, que nació en Jujuy hace 39 años, es la primera mujer en alcanzar cuatro títulos mundiales en las categorías supergallo (CMB), ligero (AMB), pluma (OMB) y superligero (CMB), lo que la llevó a ser parte de los Récord Guinness, y ahora consiguió el superpluma de la WPC World para llegar a cinco campeonatos

Los catrielenses que subieron al cuadrilátero fueron Daniel Barrera, Lidia Iglesias, Macarena Villagra, German Gamboa y Carlos Perez, tambien estuvo Guido “Maravilla” Gomez representando a 25 de Mayo (La Pampa).

Resultados Catrielenses

Daniel Barrera (Catriel) vs Brian Basualdo – El fallo fue empate

Macarena Villagra (Catriel) vs Marlene Garcia (Cipolleti)- Gano Villagra

Lidia Iglesias (Catriel) vs Antonella Mercau (Vista Alegre)- El fallo fue a favor a Mercau.

German Gamboa (Catriel) vs Damian Moya (Cipolletti)- Gano Moya por fallo dividido

Carlos Perez (Catriel) vs Mauro Fuentes- El catrielense gano el Titulo Provincial por fallo unanime.

Guido “Maravilla” Gomez (25 de Mayo) vs Brian Avila- Gano el pampeano por Nocaut en el 3° Raund.