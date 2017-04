La Unión Deportiva Catriel recibirá este domingo a Chichinales por la 6° fecha de la Liga Deportiva Confluencia temporada Apertura 2017 intentando sumar de a 3 y acortar distancia con los líderes, San Martín (7) y Argentinos (7).

El equipo de primera división a cargo de Barraza buscará en casa cambiar la suerte que lo ponga a tiro en la lucha por este apertura, ya que en los últimos encuentros los resultados favorables le vienen siendo esquivos al “canario”

Desde las 16hs dará comienzo el encuentro del plantel superior en las instalaciones de la Unión Deportiva Catriel. La tercera división de La Depo jugara a las 14hs.

Fixture

6ta fecha:

DEPORTIVO MAINQUÉ Vs. CIPOLLETTI.

Jueves 13 de abril de 2017.

Hora: 16.00.

UNIÓN A. PROGRESISTA Vs. LA AMISTAD.

Jueves 13 de abril de 2017.

Hora: 21.00.

ARGENTINOS DEL NORTE Vs. ATLÉTICO REGINA.

Viernes 14 de abril de 2017.

Hora:16.00.

PILLMATÚN Vs. ALTO VALLE.

Viernes 14 de abril de 2017.

DEPORTIVO HUERGO Vs. 25 DE MAYO.

Domingo 16 de abril de 2017.

Hora: 16.00.

CÍRCULO ITALIANO Vs. CIMAC.

Domingo 16 de abril de 2017. –

Hora: 16.00.

SAN MARTÍN Vs. DEPORTIVO ROCA.

Domingo 16 de abril de 2017.

CATRIEL Vs. CHICHINALES.

Domingo 16 de abril de 2017.

LIBRE: FERNÁNDEZ ORO.