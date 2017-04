“No es para preocuparse, no estaba en juego la gestión”. Dijo el Intendente Johnston, minutos después de conocerse el resultado de los comicios del pasado domingo donde su partido fue nuevamente vencedor. Extraoficialmente se supo que el jefe comunal habría advertido a algunos candidatos la “falta de compromiso” en la campaña.

En estas elecciones, ganaron todos?

El MoVIC ganó por diez puntos una elección que quería ganar por al menos 12 puntos, o sea tener mayoría propia en la convención. Se hizo de seis convencionales, con candidatos con poco perfil político, “los nuevos cuadros”, así les llaman en el partido vecinal.

Mucho se ha escrito ya de que el triunfo “tuvo sabor a poco”. Comparativamente con lo ocurrido en las PASO de 2.015 y las elecciones generales del mismo año, hay una baja en el caudal de votos para el partido gobernante.

Hay que tener en cuenta que votó menos de la mitad de los empadronados, que los candidatos no forman parte del staff político del actual gobierno por lo que no eran demasiado conocidos (salvo excepciones). Probablemente el partido gobernante subestimó al electorado no llevando a sus mejores candidatos y probando suerte con “caras nuevas” tal como lo hicieron todas las listas. Esto conlleva riesgos y hay que tenerlo en cuenta. Pero el MoVIC ganó…a no dormisre en los laureles.

La incógnita era saber qué papel cumpliría el Partido Justicialista, concurrió a las urnas con candidatos “nuevos” , en su gran mayoría jóvenes. El tradicional partido cumplió con creces las expectativas más allá que sólo mantuvo el caudal de votos de la elección de 2.015 cuando el candidato era el odontólogo Facundo Arceo. Tanto el Peronismo como el MoVIC festejaron sabiendo que “no habían obtenido el resultado esperado”. El PJ perdió las elecciones, pero ganó en recuperar la mística y descubrió que en la renovación está el camino.

En nuestra humilde opinión, el gran ganador de estas elecciones, fue el Socialismo. En menos de 60 días “fabricaron” candidatos y con muy escasos, (casi nada) de recursos salieron a caminar las calles de la ciudad para hacer conocer su propuesta. Supieron aprovechar políticamente un tema tan sensible como la instalación de la planta de tratamiento de residuos petroleros, esto, junto a otras propuestas interesantes “picó” en la gente, obteniendo un porcentaje más que aceptable, ingresando dos convencionales.

El Radicalismo recuperó terreno luego del vergonzoso 4, 8 % de las elecciones PASO de 2.015 donde el viejo partido quedó fuera de la competencia por primera vez por la intendencia de Catriel.

Casi mil personas optaron por la propuesta de la U.C.R. , esto abre puertas a quienes tengan representación en la convención municipal, ellos deberían proponer una refundación del partido, tentando a los que se fueron por distintos motivos, pero fundamentalmente convencerlos de que no todo es lo mismo, que hay ganas de crecer y volver a tener inserción en la comunidad.

La Unión Cívica Radical es un partido que tiene dirigentes con experiencia y jóvenes con ganas de protagonismo, un mix que si se lo sabe explotar, funciona. La U.C.R. también ganó…

Llamativamente el ARI, el partido de Magdalena Odarda salió último, fue el que estuvo más cerca de llegar a competir por la intendencia de Catriel en 2.015. Sergio Obrist, el principal referente del ARI decidió no “exponerse” demasiado en esta elección porque entendió que era oportuno darle lugar a profesionales de las leyes, por ello decidió que la lista sea encabezada por abogados. Poca campaña, poca calle y la cosa no funcionó, ni siquiera con la presencia el apoyo de la Senadora Magdalena. De todos modos, por primera vez el ARI tendrá representación política en un órgano tan importante como la convención.

Erróneamente la mayoría de los electos convencionales ya están mirando el 2.019 creyendo que el vencido fue el partido gobernante. Error, como ya dijimos antes, el MoVIC no llevó ni expuso a sus mejores cuadros, esto fue sólo una prueba que no salió del todo bien, pero bien al fin. Johnston que de política ha aprendido mucho, sabe de vaivenes, de estar menos 10 a tener el 70 % de imagen positiva. Sólo basta traer a la memoria cuando desde su propio partido y hasta el gobernador y un senador de la Nación pedían su renuncia. El hombre supo capear el temporal , trabajó con una legislatura en minoría por internismo en su propio espacio y hoy quienes lo denostaron y lo querían afuera de la política lo destacan como uno de los mejores intendentes Rionegrinos.

La escasa participación de votantes privó a los Catrielenses de obtener números reales dado que sólo el 49,8% emitió su voto, registrándose un alto números de votos en blanco y anulados, lo que demostró el poco interés en la elección. Seguramente hubo un error de comunicación para incentivar a la gente a que debía votar, que era obligatorio. Esto no sucedió y las consecuencias están a la vista.

En la convención constituyente encargada de enmendar y/o reformar nuestra constitución que marcará nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos para los próximos 25 años, habrá pluralidad de voces y actitudes de ciudadanos, seguramente con las mejores intenciones. Sólo esperemos que todos estén a la altura de las circunstancias y hagan el mejor papel.

Recordando al “Padre de la democracia” (Raúl Alfonsín) en aquella jornada histórica de semana santa de hace 30 años…”La casa está en orden”….

En síntesis, ganamos todos, ganó la democracia….

