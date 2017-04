25 de Mayo – “Pedimos más años de condena para los cuatro docentes” afirmó uno de los padres de los niños, esta semana, en referencia a lo que va a ocurrir el jueves 20 de abril, donde se llevará a cabo en Santa Rosa la audiencia en el Tribunal de Impugnación Penal, para definir que va a ocurrir con la condena por los casos de abuso en el jardín de infantes de 25 de Mayo, tras el planteo de impugnación propuesto por la defensa, la querella y la fiscalía contra la sentencia dictada el pasado 01 de febrero.

La audiencia se realizará en el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) que funciona en la Ciudad Judicial de Santa Rosa, a las 9 hs, donde las partes deberán ampliar los fundamentos ya presentados contra la sentencia dictada por el Tribunal de Audiencia, integrado por Gastón Boulenaz, Andrés Olié y Gabriel Tedín. Participarán el abogado defensor Omar Gebruers, el fiscal general Jorge Marcelo Amado y el querellante Mario Aguerrido, quien reemplaza en ese lugar a Armando Agüero, recientemente asumido como fiscal general de General Pico.

En diálogo con FM Alas-C25N el grupo de padres expresó “pedimos que la condena sea por los 6 casos y no por 3 de los niños, y que se modifique los años que se le asignaron a María José Tello, que ella está condenada solo por incumplimiento de los deberes de funcionario público y no por abuso sexual. Que se aumente la pena para los 4 docentes”.

Aunque también aseveraron que “puede pasar a casación o se podría resultar en la anulación del juicio”.

CONDENA

Los jueces condenaron al profesor de Educación Física, Marcelo Tatavitto, a 18 años de prisión por haber sido encontrado culpable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante contra tres niños que concurrían al JIN 12 de 25 de Mayo. Por dos de esos casos, fue condenada también la docente María José Tello, pero no se le imputó el delito de abuso sino el de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por eso su pena fue mucho menor: tres años y seis meses. A su vez, condenó a siete años de cárcel a Oscar López, quien se desempeñaba como rector del Colegio Alfageme, y a la otra maestra jardinera Gabriela Bastías por considerarlos culpables de un caso de abuso sexual gravemente ultrajante.



POLÉMICA

El abogado defensor de tres de los acusados por abusos sexuales en 25 de Mayo, Omar Gebruers, denunció que la sentencia se redactó antes de conocer la defensa de los imputados: “es un claro prejuzgamiento”.

“Nosotros el fallo lo conocemos desde el 10 de enero, porque el Tribunal ha filtrado el fallo aparentemente por diciembre, al día siguiente de los alegatos. Ha incurrido en una grave violación ya que el Tribunal no puede publicitar su fallo antes del día de la lectura”, expresó.