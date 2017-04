El equipo verde no se encontró con su juego en una nueva fecha de la Confluencia, ya que el 6° capitulo lo dejó algo más relegado en la tabla, cuando estaba a tiro de los lideres, ya que esta vez el Deportivo Huergo hizo valer su localía y apabulló a los veinticinqueños por 4-0 dejando al Depo con 6 en la tabla, mientras que el local pasó a sumar 7 en la general.

Punto aparte para lo que fueron los vestuarios de Huergo, lo cual despertó la crítica en más de un jugador visitante y de la parcialidad venticinqueña que se acercó para acompañar la conjunto verde, aunque más tarde se confirmaba que esos eran solo los vestuarios para los árbitros. Mientras los banco de suplentes claramente como lo muestran las fotos de uno de los aficionados dejan mucho que desear.

Entre idas y vueltas en las redes sociales lo cierto es que pareciera que depende la cancha en la que se juega el permiso para ciertas cuestiones que hacen a la organización



4 DEPORTIVO HUERGO Vs. 25 DE MAYO 0. Final.



Agustín Kening (DH) Matías Goenaga (DH) Matías Goenaga (DH) Diego Cechini (DH)



Tercera: 4-0.



1 CÍRCULO ITALIANO Vs. CIMAC 0. Final.



0 SAN MARTÍN Vs. DEPORTIVO ROCA 2. Final.



CATRIEL Vs. CHICHINALES.(SUSPENDIDO)



0 DEPORTIVO MAINQUÉ Vs. CIPOLLETTI 1. Final.



3 UNIÓN A. PROGRESISTA Vs. LA AMISTAD 0. Final.



2 ARGENTINOS DEL NORTE Vs. ATLÉTICO REGINA 2. Final.



5 PILLMATÚN Vs. ALTO VALLE 1. Final.



LIBRE: FERNÁNDEZ ORO.