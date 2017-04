La Escuela Municipal de Tenis de Mesa local tuvo nuevamente una excelente actuación este fin de semana en el Torneo Challenger de San Luis.

La competencia se llevó a cabo el pasado14 al 15 de Abril en las instalaciones del Palacio Municipal de los Deportes de Villa Mercedes, Provincia de San Luis.

Los competidores presentes de nuestra ciudad a cargo del profesor Cristian Pereyra fueron Manuela Pereyra, Tobías Pereyra, Ignacio Serra y Santiago Serra.

Tobías Pereyra se consagro campeón en sub 11 y perdió en 4tos en sub 13, Santiago Serra obtuvo el tercer puesto en Sub 11 y perdió en 4tos en sub 13, Ignacio Serra con solo 7 años, participo en sub 11, donde perdió en la zona dejando muy buena imagen.

Manuela Pereyra disputo tres categorías sub 13, sub 15 y MAYORES por primera vez, en las 3 categorías obtuvo el título de Sub-campeona.

En sub 13 y sub 15 cayó ante la descendiente de Japón Abril Okuyama, pero Manuela sorprendió a la comunidad del Tenis de Mesa al jugar en la categoría “MAYOR”.

Paso primera en su zona cómodamente al superar a destacadas jugadoras de Córdoba y Mendoza, cediendo solo 1 set, ganando en cuartos 3 a 0, en semi final se enfrentaría a Candela Romero donde Manula la supera 4 a 0 y en la final cayo 4 a 0 ante la actual N° 2, la excelente jugadora Candela Molero de Mendoza, La catrielense obtuvo el título de Sub- Campeona con solo 10 años.

