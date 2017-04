Catriel – Fuerte polémica, airado reclamo de padres y hasta un posible maltrato del representante de una casa de fotografías, esta mañana, contra la directora de una escuela primaria. La grave situación se produjo por un comunicado que recibieron los alumnos de que la empresa en cuestión tenía previsto sacar fotos este lunes a los educandos, a cambio de un monto de $ 200. Varios papás se opusieron y eso desató el enojo del fotógrafo.



El comunicado que provocó la reprobación de los padres de los alumnos que concurren a escuelas primarias , decía:

“El día 17 de abril tomaremos las fotos del Recuerdo 2017, consta de un álbum con 2 fotos de 15 x 20 cm. Si lo desea enviar $ 200 en sobre cerrado con los datos del niñ@ y sala/grado, entrega en el día. Ese día en la entrada de la institución expondremos una muestra del trabajo que se entregará. Manifestar por nota si su hijo/a no puede formar parte en la foto del grupo de sus compañeros, caso contrario queda autorizado.

Manifestamos que no se publican fotos bajo ningún concepto en la web ni redes sociales por parte nuestra. Los archivos se eliminarán a los 30 días.

Fotos: Roberto Naón whats- upp (11-6144…..) Patricia Brnic (299) 5047….”.





Esta mañana cuando la empresa de fotografías se presentó en las escuelas, varios fueron los padres que se negaron a que sus hijos sean retratados, lo que habría generado la ira del fotógrafo. Según testigos del lugar el enojo lo habría descargado con maltrato hacia la directora de una de las escuelas, entre otras palabrotas, habría expresado, “son un pueblo de ignorantes…”



Los papás decidieron hablar con directivos de una de las escuelas, quién les habría manifestado que los fotógrafos en cuestión tenían un permiso emitido por la supervisión de nivel primario.



El equipo de radio Alas se trasladó hasta el edificio de supervisión, cuya referente Graciela Ester López informó: “en este tipo de situaciones, es facultad de los directivos de cada colegio autorizar el ingreso de estas empresas de fotografías al lugar, siempre contando con la anuencia de los padres”.





Un papá se comunicó con la emisora y aseveró que “la nota la entregó el fotógrafo directamente a los chicos en cada escuela” lo que suma gravedad al hecho.



La desconfianza lógica de los padres radica en el desconocimiento para con la empresa de fotografía, ya que se trataba de un masculino con un número de teléfono con característica de Buenos Aires y una mujer que sería oriunda de la zona del Valle.



Con los hechos que están ocurriendo en nuestro país, referidos a secuestros, casos de abuso y demás, los papás se mostraron reticentes a dejar que sus hijos sean retratados por esta empresa desconocida.



Además exigieron que antes de tomar esta determinación, se debería haber convocado a una reunión de padres para saber si todos estaban de acuerdo. Indicaron además que en la localidad y la zona existe una numerosa cantidad de fotógrafos profesionales, que pueden ser contratados para tal fin.



La única directora que se manifestó públicamente sobre el tema fue Elba Zarsur ( Escuela N° 241) quién expresó que no autorizaba el trabajo para preservar la seguridad de los chicos y que para hacerlo debía convocar a una reunión de padres. “Es un tema muy delicado” aseveró.