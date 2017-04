El secretario general del gremio de los petroleros de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, anticipó ayer que el miércoles que viene será la primera de una ronda de encuentros para negociar los salarios con las empresas del sector.

Sostuvo que el gremio ya evaluó una cifra para llevar a esa primera cita de la paritaria petrolera, pero que no la hará oficial hasta terminar de “bajarla” a todos los delegados de la cuenca neuquina.

En diálogo con LM Neuquén, Pereyra, que acaba de llegar de una gira por Estados Unidos, donde visitó locaciones de perforaciones no convencionales y se reunió con empresas para explicar los alcances del nuevo convenio colectivo de trabajo del sector, dijo que además se reunirá con las operadoras para “unificar criterios para las liquidaciones salariales”.

Sobre este tema, afirmó que la aplicación de la adenda al convenio colectivo de trabajo, que modificó las condiciones laborales en el sector de no convencionales, generó diferentes tipos de liquidación de acuerdo con las empresas y que lo que se busca es “que no haya dudas ni criterios diferentes” a la hora de pagar los salarios.

El senador del MPN anticipó que la semana pasada se hizo formal el pedido de apertura de paritarias del sector. “Vamos a llevar una propuesta que también contemple lo que los sueldos perdieron durante el último año”, dijo ayer desde el sur de la Provincia.

La semana pasada el titular del gremio había informado que pediría la puesta en marcha del ámbito de negociación salarial. Fue un cambio, luego de decir que no era momento para discutir los haberes.

Lo cierto es que para la cuenca neuquina fue uno de los años más difíciles de la última década. Con el precio del petróleo por el piso, el boom inicial de Vaca Muerta, había ingresado en una zona de tensiones. Esto trajo aparejado el despido de unos 1100 empleados del sector.

El cambio de condiciones, con los incentivos a la producción de gas y las modificaciones laborales, impulsan, al parecer, una nueva ola de inversiones.