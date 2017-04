La catrielense Maira Mardones representará una vez más al país y a su ciudad Catriel, en el Mundial de Ultra Trail que se disputará el próximo 10 de junio de 2017 en Badia Prataglia, Italia.

Son doce los argentinos vestirán los colores nacionales de la Asociación Argentina de Ultramaratonistas (AAU), afiliada a la Confederación Argentina de Atletismo (CADA).

Mardones, habló en exclusivo con C25N y Fm Alas 95UNO “Este año me seleccionaron nuevamente para el mundial ultra corto, que es de 50 kilómetros”

“La Asociación Argentina de Ultra maratonista (AAu), no está avalado a través del gobierno y no tenemos respaldo suficiente, todos las gastos tenemos que bancarnos nosotros”

“El fin de semana pasado empecé a hacer venta de tartas por semana santa y este fin de semana seguramente voy a salir a vender tortas fritas porque si o si tengo que pagarme ese pasaje, porque para todo atleta es algo que se te llena el corazón de orgullo quedar seleccionada para un mundial”

“Yo soy muy reconocida afuera de la localidad, soy parte de todas las competencias ya que voy en algunos casos como atleta invitada y siento más reconocimiento afuera que de mi propio pueblo”

“A veces la tengo que remar sola y agradezco inmensamente a mi familia, a mis hermanas que se pongan a la par mía hacer y vender de todo, también a mi grupo de “Corredores de Montaña”.

“Este año me lo tome más tranquila, si llego con el presupuesto viajaré y si no llego lo mirare de afuera, pero lo intento tomar con más calma porque el año pasado sinceramente la pase mal y ni siquiera pude entrenar el último mes”

“Previamente a este nuevo mundial tengo dos competencia buscando velocidad y altimetría, después ya me prohíbe competir la asociación”

“Seria lindo tener un respaldo que pueda bancar este viaje más que nada, porque en las otras competencias yo puedo hacerlas sola, pero en estos viajes tan importante donde mi cabeza tiene que estar centrada en entrenar, está más ocupada en juntar el dinero para los pasajes, ojalá todo se dé de la mejor forma para poder representar una vez más a mi ciudad y a mi pais”