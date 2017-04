La Liga Deportiva Confluencia en conjunto con los delegados determinó re-programar los partidos pendientes de la temporada Apertura 2016. La UDC jugara de local frente a Chichinales por 6° fecha.

El próximo domingo 22 de Abril a partir de las 16hs será el encuentro de primera división de “La Depo”, se jugará en instalaciones de la Unión Deportiva Catriel. En tercera jugarán a las 14hs. En tanto Chichinales recibe previamente al Deportivo Roca este viernes a las 21hs obedeciendo a recuperar la 4° fecha.

(Transmisión de FM ALAS 95UNO www.alasfmcatriel.com.ar / www.catriel25noticias.com)

Cronograma

4ta fecha:

CHICHINALES Vs. DEPORTIVO ROCA.

Viernes 21 de abril de 2017.

Hora: 21.00.

Árbitro: A designar.

Cancha: Círculo Italiano, local Chichinales.

Valor de la General $ 60. Damas y jubilados $ 50. Menores y credenciales $25



6ta fecha:

CATRIEL Vs. CHICHINALES.

Domingo 23 de abril de 2017.

Hora: 16.00.

Tercera: 14.00.

Árbitro: A designar.

Cancha: Unión Deportiva Catriel.

Valor de la General $ 60. Damas y jubilados $ 50. Menores y credenciales $25.



7ma fecha:

ATLÉTICO REGINA Vs. PILLMATÚN

Domingo 23 de abril de 2017. –

Hora: 16.00.

Tercera: 14.00

Árbitro: A designar.

Cancha: Atlético Regina

Valor de la General $ 60. Damas y jubilados $ 50. Menores y credenciales $25



Las divisiones inferiores de la UDC también se pondrán al día frente al Chichinales, luego que esa fecha se haya suspendido por el mas estado de la cancha del equipo petrolero después de la lluvia de las últimas semanas



El bloque mayor se presentara de local en las instalaciones de la Unión Deportiva Catriel desde las 12.30hs. Mientras el bloque menor ira de visitante a partir de las 13hs.



Bloque mayor

CATRIEL Vs. CHICHINALES.



Sábado 22 de abril de 2017. –



5ta: 16.30.

6ta: 14.00.

7ma: 12.30.

Cancha: Unión Deportiva Catriel.

Valor de la General $ 50.



Bloque Menor

CHICHINALES Vs. CATRIEL.



Sábado 22 de abril de 2017. –



8va: 16.00.

9na: 14.30.

10ma: 13.00.



Cancha: Chichinales.

Valor de la General $ 50.