25 de Mayo – “Cada vez que Mendoza a manejado aguas para provincias abajo, ha significado prácticamente la desaparición de los ríos” contundente definición del Ing. Juan Greco representante de La Pampa ante el COIRCO, este jueves, durante la charla técnico informativa “No a Portezuelo del Viento en manos de Mendoza” que se realizó en el SUM Municipal de esta localidad. Del cónclave participaron autoridades locales, provinciales y hubo una importante presencia de vecinos, estudiantes y funcionarios de la ciudad de Catriel.



Este jueves se organizó en 25 de Mayo la 2° charla debate sobre la obra Portezuelo del Viento, que es una represa proyectada por la provincia de Mendoza, para ser construida sobre el Río Grande, que es el afluente que aporta más del 70% del caudal al Río Colorado. En la disertación participaron funcionarios del área de Recursos Hídricos de la provincia, el representante de La Pampa en el COIRCO, el Intendente de 25 de Mayo, Abel Abeldaño, de Algarrobo del Aguila Oscar Gatica. A la que asistieron, además de muchos pobladores ribereños pampeanos, autoridades, estudiantes y vecinos de la localidad de Catriel, Río Negro.

En diálogo con Radio Alas y C25N, el Ing. Juan Greco representante alterno ante el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), expresó en cuanto a la posible afectación de la obra para con las aguas del río colorado “no se puede medir en porcentaje del punto de vista numérico, si se puede medir en lo que la provincia de Mendoza habitualmente a manejado los ríos y la historia la tenemos con el río Atuel, cada vez que Mendoza a manejado aguas para provincia abajo, a significado prácticamente la desaparición de los ríos. Si bien en este caso es uno de los afluentes, este corresponde al 70% del caudal del Río Colorado, el resto lo aporta el Río Barrancas”.



En cuanto a las disidencia de posiciones de las autoridades pampeanas en relación al resto de las provincias que integran el COIRCO, indicó “yo preguntaría porque Río Negro y Provincia de Buenos Aires están de acuerdo en lo que ha planteado Mendoza, en la cual ha hecho obviedades muy importantes, una de ellas en las normas de manejo no garantizar el caudal fluvioecológico del río Grande y en las normas de llenado que la autoridad de aplicación no sea COIRCO”.

Consultado sobre cuál sería los canales de reclamo, aseveró “hoy tenemos el elemento que es el Comité de Cuencas del Río Colorado, donde se están haciendo todas las presentaciones. Hay una instancia superior que es el concejo de gobierno, integrado por los 5 gobernadores y presidido por el ministro del interior, después depende del lado presidencial, la primera disidencia que fue la construcción expresa de Portezuelo, en la cual la provincia se opuso, y de estas dos disidencias que el gobierno de La Pampa a pedido que se trate en el concejo de gobierno”.



Cabe destacar que 25 de Mayo ha sido la localidad elegida para estos cónclaves, ya que resulta ser la primera que podría ser afectada por la obra de Portezuelo del Viento, por estar a la vera del río Colorado y además por ser la primera de las localidades pampeanas aguas arriba.



INTENDENTE ALGARROBO DEL AGUILA



Oscar Gatica estuvo presente en la charla debate y su testimonio fue uno de los más escuchados y emotivos, contando con crudeza lo que ocurrió en esta zona debido a los cortes en el Río Atuel. El intendente expresó que “la presa Portezuelo del Viento en manos de Mendoza es una historia que se repite. Ya nos pasó con el Atuel, no nos tiene que pasar con el Colorado”.



En su exposición, el intendente oesteño dijo que “es falaz el argumento de Mendoza cuando dice que no sabemos utilizar el agua en el oeste. Cuando venía agua por el Atuel, la producción era distinta en nuestra zona. Había riego, producción agrícola y ganadera. Después con el corte del Atuel, el éxodo que llevó a despoblar el oeste, en contraste, generó una superpoblación en pueblos chicos de Mendoza que hoy son ciudades, como General Alvear”.



Por último, Oscar Gatica indicó que se trató de una charla enriquecedora ya que desde Coirco, que pretende el manejo de la presa para una equidad entre las provincias, pudimos saber el riesgo que corre el río Colorado en La Pampa. “No solo riega miles de hectáreas en nuestro territorio, sino que, además, provee de agua para el consumo humano a localidades del interior y la ciudad de Santa Rosa”, sostuvo.





25 DE MAYO



Uno de los organizadores de la jornada, el Secretario de Obras Públicas del municipio Ing. Víctor Porrino explicó que en realidad la iniciativa fue de Abel Abeldaño, quien creyó importante acompañar al gobernador Carlos Verna en esta lucha por mantener el recurso hídrico por desarrollar nuestra vida en la región.



“Todo está teñido de cuestiones políticas e intereses, pero nosotros debemos gritar mas fuerte para mantener la calidad del agua, desarrollarnos como habitantes, tener la misma posibilidad que tiene cada argentino de compartir este recurso.

Las aguas son públicas y de ninguna provincia en particular, debe prevalecer la solidaridad, debe compartirse” concluyó.





PROYECTO HIDROELÉCTRICO PORTEZUELO DEL VIENTO



El Proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento es una central hidroeléctrica que se construirá sobre el río Grande, en el sur de la provincia de Mendoza, Argentina. Se ha previsto como el componente más importante de un complejo formado por cinco centrales que se instalarían sobre ese río.



Los primeros estudios para una presa en Portezuelo del Viento, una garganta especialmente apta para ese proyecto, datan del año 1950, pero quedaron en nada tras el derrocamiento del presidente Perón. En 1968 se hicieron estudios sobre la posible utilización de aguas del río Grande para riego, lo que reactivó el interés por la zona; un contrato de 1972 con la empresa Harza permitió extender esos estudios hidroeléctricos y de riego.



Tras varios años de suspensión total de los estudios, la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica realizó en 1989 un informe completo de los proyectos para el río Grande, que incluía un complejo de cinco embalses, con lo cual se produciría mucha más electricidad con menores costos; de todos modos, quienes actualmente plantean la construcción de estas centrales proponen como prioridad absoluta el proyecto de Cuesta del Viento, que debería construirse dimensionado como para formar parte del proyecto común, o bien como represa aislada. En 1993, el gobierno mendocino sancionó la ley provincial N° 6.064, que declaraba la obra Portezuelo del Viento de interés provincial.



En enero de 2011 se inició la licitación del proyecto definitivo, que originalmente preveía su inauguración en 2015, con una presa de embalse de 181 m de altura, una potencia instalada de 210 MW y una generación media anual de 887 GWh/año. La licitación de ese proyecto se inició en enero de 2011. La inversión prometida por parte del gobierno nacional era de US$ 493 000 000.



El proyecto también prevé una obra posterior, que permitiría el trasvase de parte del caudal del río Grande al curso medio del río Atuel, con lo cual permitiría extender en unas 58 000 hectáreas el área bajo riego de una amplia zona del sur mendocino y aumentar el caudal turbinado por el complejo hidroeléctrico El Nihuil, aumentando su producción de energía eléctrica. Un acuerdo firmado entre las provincias afectadas autorizó el trasvase de entre 24 y 34 m³/s hacia el río Atuel, pero no desde Portezuelo del Viento, sino desde un embalse aguas abajo, en Bardas Blancas.



La provincia de Mendoza ha efectuado un estudio económico para optimizar la altura más rentable para la presa, seleccionando la de 151 m de altura. El cierre sería de escollera con pantalla de hormigón, de 510 m de largo. Tendrá un vertedero curvo, diseñado para una crecida prevista cada diez mil años, de 1600 m³/s. En total, se utilizarían casi diez millones de metros cúbicos de materiales sueltos y hormigón.



La central hidroeléctrica, ubicada al pie de la presa, estará equipada con 3 turbinas Francis de 30 MW cada una, alimentado por un túnel de 700 m de largo y 6 m de diámetro, y una tubería forzada de 40 m de largo. La misma generará, en una primera etapa, 359 GWh/año, y posteriormente 651 GWh/año.



El embalse previsto podrá ser utilizado para turismo en épocas de verano; la altura y latitud lo ubica en una zona fría, poco apta para las actividades acuáticas. Se ha previsto la construcción de un canal de desvío de 110 km de largo, diseñado para trasladar 24 m³/s a la cuenca del río Atuel. Esta obra permitiría utilizar agua para riego y aumentar la producción hidroeléctrica del complejo hidroeléctrico El Nihuil.4 No obstante, en los últimos proyectos se ha programado que esta derivación no se haga desde Portezuelo del Viento, sino de otro embalse que se construiría aguas abajo, en Bardas Blancas.



Por último, el proyecto requiere la construcción de una línea de alto tensión hasta la ciudad de Malargüe, de unos 75 km de longitud, hasta conectar al sistema nacional de electricidad.







CARLOS JOHNSTON (Intendente de Catriel)

El Intendente de Catriel Carlos Johnston brindó una conferencia de prensa, esta mañana, para dar a conocer los motivos por los cuales decidió no participar de la charla debate que se realizó en 25 de Mayo por la obra “Portezuelo del Viento”.

“No quiere decir nada de la buena relación que tengo con el intendente de 25 Abel Abeldaño” aclaró.



“Fui invitado a un ‘NO’ a la construcción de esta represa Portezuelo del Viento que se hace en la provincia de Mendoza. No sabíamos porque ‘no’. algunos decían que se iba a salinizar el río, otros porque no íbamos a tener caudal de riego” destacó el jefe comunal.



Johnston adelantó que solicitó un informe a Fernando Curetti , Presidente del DPA (departamento provincial de aguas), e indicó que tiene una propuesta para tomar conocimiento de cómo es esta obra.



El informe enviado por el titular del DPA en referencia a la obra habla del caudal ambiental o ecológico, una es el agua que tiene el impacto ambiental que va a tener esa represa, no solo en la construcción de la misma, sino también aguas abajo, la cantidad de agua, la salinidad del mismo, y el agua para riego. Ese impacto se le encomendó al COIRCO, autoridad de aplicación de esa represa.



Desde la intendencia y la legislatura anticiparon que van a pedir un informe más detallado de la represa al COIRCO, y después visitarán la ciudad algunas de las autoridades para hablar de la otra parte, de lo que significa esta obra. “No digo que si, o que no, quiero estar convencido de que esta obra, (si se hace), no nos va a causar ningún mal” sostuvo.



“Debemos ser cautos y no politizar este tema. Acá, de 5 provincias hay cuatro que dicen que sí, y una que no. Hay que ver todos los puntos. Quiero ver todo el marco legal y jurídico”.



“No me parece a mi invitarme a un ‘NO A….’, la postura mía es analizar bien todo el tema. No quiero que nos quedemos sin agua, ni que se salinice el río, ni perjudique las áreas bajo riego”. Concluyó el Intendente Carlos Johnston.