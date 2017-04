Catriel – “Esperábamos un gesto del gobernador de no descontar los días de paro” aseveró, este viernes, el Secretario General de Unter Seccional Catriel, Julio Oliva, en relación al acuerdo trunco entre el gobierno de Río Negro y el gremio docente por la propuesta del 21% de oferta salarial para este año, pero debido a que se descontarán los días de paro del mes de marzo, en la asamblea realizada en San Antonio Oeste los docentes determinaron no aceptar el acuerdo.

El Congreso Extraordinario de Unter que sesionó el pasado miércoles en San Antonio Oeste había definido aceptar la propuesta del gobierno rionegrino pero supeditado al cumplimiento del pago de los días de paro y también solicitaban una cláusula gatillo atada a la inflación que actualice los valores salariales.

Desde el gremio estimaron de que era superadora a la que tenían anteriormente que era casi del 18%, el congreso de la UNTER decidió aceptar ese 21 % pero con algunos condicionamientos, por ejemplo el no descuento de los días de paro. Después del congreso hubo una nueva paritaria donde el gobierno no flexibilizo esta postura manteniéndose firme en el descuento de al menos los días de paro del mes de marzo, y por lo tanto no se llegó a un acuerdo.

Se confirmó que habrá un congreso la semana que viene donde se van a definir las sanciones a seguir, posiblemente algunas medidas de fuerza, que incluirían paros de 48 hs y 72 hs.

Julio Oliva, Secretario General de la seccional Catriel habló este viernes con FM Alas y dejó entrever que en un principio tenían la petición del 35%, pero al surgir nuevas propuestas del gobierno, se flexibilizaron las partes para llegar a un acuerdo. “La UNTER flexibilizó desde un 35% a un 21% entonces esperábamos un gesto del gobernador de no descontar los días de paro” sostuvo Oliva.

“El gobernador de la provincia es el abanderado de los ajustes que tiene el presidente de la nación, actúan de una manera prepotente en algún sentido” espetó el secretario del gremio en Catriel.

EXCESOS DOCENTES

Consultado por la actitud de algunos docentes que harían abuso de las carpetas médicas, y reiteradas faltas a cumplir con sus tareas, Oliva dijo “es verdad que hay excesos, hay quienes permiten esos excesos, y no son los directores y supervisores. En el caso de las enfermedades no hay un contralor médico, que es lo que nosotros pedimos desde el sindicato toda la vida y el gobierno siempre hizo caso omiso”.

“Una manera de solucionar sería un contralor médico, nosotros somos muy visibles, pero los empleados públicos en general no, entonces por ahí viene la cosa”.

“Siempre hubo junta médica, pero nosotros peticionamos controladores médicos que es algo distinto” concluyó el Secretario General de la seccional Unter Catriel.

