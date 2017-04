Son 28 vehículos de trabajo y transporte de Austral Construcciones, Kank y Costilla SA investigadas en hechos de corrupción y lavado de dinero.

Aunque se repartieron en todo el país, Vialidad Nacional priorizó los distritos del sur por el Operativo Invierno. Hay dudas legales sobre su uso inmediato.

Nación ya embarcó 28 máquinas que pertenecen a las empresas de Lázaro Báez y serán trasladadas a Río Negro para sumarse al distrito vial en la provincia.

Esa disponibilidad renovaría la presente dotación de la delegación, mayormente antigua y también en reparación.

Igualmente, su utilización inmediata está en duda.

Ocurre que la Justicia dispuso que Vialidad sea “depositario” pero todavía no habilitó su uso efectivo, más allá de las expectativas del ministerio de Transporte. El organismo vial alerta esa situación, a pesar que alienta su habilitación porque admite la necesidad de equipos.

En el Distrito Río Negro, la actual dotación ronda el medio centenar de unidades y una veintena está en reparación. La mayoría tiene 30 años. Por ejemplo, tiene una decena de motoniveladoras, y la mitad es de la década del ‘80. La asignación prometida prevé siete motoniveladoras.

Este fin de semana, Nación informó de los envíos a las provincias y ratificó que el distrito 20 de Río Negro recibirá 28 máquinas, mayormente camiones y motoniveladoras.

Todas pertenecen a las empresas Austral Construcciones, y Kank y Costilla SA, propiedad del empresario Báez, hoy detenido y con diferentes causas penales. Entre otras, por lavado de activos, asociación ilícita en sobreprecios de obras públicas y evasión impositiva .

El juez federal Sebastián Casanello aceptó el pedido de Vialidad Nacional para constituirse en “depositario judicial” del parque vial de las empresas, que rondan el millar de unidades, entre ellas, 141 camionetas, 236 camiones, 88 motoniveladoras, 71 vibrocompactadores lisos, 56 rodillos neumáticos y 43 retroexcavadoras. No todos están en condiciones de uso, considerando su inactividad desde el 2015.

Según el inventario, un 46% están en buen estado, un 20% deberán repararse y 34% están en pésimas condiciones.

En principio, Vialidad repartió las unidades disponibles entre las provincias. Las rutas nacionales no concesionadas suman 14.105 kilómetros y Río Negro llega a los 1.200 kilómetros, totalmente con mantenimiento del organismo federal.

En su información, Transporte explica que “gran parte del equipamiento se destina a Río Negro de cara al Operativo Invierno que está por comenzar en la Patagonia”.

Incluso explica que “ante la falta de maquinaria propia, en algunos Distritos debe recurrir al alquiler de las mismas, algo que a partir de esta resolución de la justicia se podrá dejar de hacer en muchos casos, permitiendo un ahorro significativo para el Estado”.

También se consignan dichos del administrador general de Vialidad, Javier Iguacel, resaltando que “la distribución de estas máquinas, que estamos recuperando de la corrupción, responde a las necesidades de cada provincia, independientemente del color político. Se está apostando la mayoría de ellas a la Patagonia donde las necesidades son mayores”.

En otra parte, el funcionario nacional insistió que “el mantenimiento de las rutas es fundamental para la seguridad vial. Durante años se descuidó el estado de la red, lo que derivó a que tengamos que invertir millones de pesos en reconstruir rutas. Muchas vidas podrían haberse salvado y mucho dinero nos hubiésemos ahorrado los argentinos si el Estado hubiese hecho lo que tenía que hacer”.

Cómo será el reparto

por regiones del país

Un 28 % del parque vial

de las empresas de Lázaro Báez fue asignado a la Patagonia. En Santa Cruz se destinaron 42 unidades, 30 a Chubut, 28 a Río Negro, 19 a Neuquén y 14 a Tierra del Fuego.

Otras 12 irán a Buenos Aires, 10 a La Pampa, 12 a Córdoba, 8 para Entre Ríos

y 7 para Santa Fe.

En Cuyo se destinarán a 11 para San Juan, 10 para Mendoza y 8 para San Luis.

Al Noroeste Argentino llegarán 13 máquinas para

La Rioja, 11 para Jujuy, 9 para Salta, y 8 se reservan para Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán.

Al Noreste se enviarán 11 para Formosa, 8 tendrán Corrientes y Misiones y 7 tendrá Chaco.

Fuente: RN