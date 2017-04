Carlos Llanos, intendente de Puelén, expresó a InfoHuella que no recibe ayuda del gobierno provincial y que, si Verna no lo atiende en los próximos días, renuncia.

En las elecciones generales de 2015, cuando una gran mayoría de los intendentes del PJ respondían al entonces gobernador Oscar Mario Jorge y dudaban en pasarse a la línea Plural de Verna, Carlos Llanos en Puelén fue uno de los jefes comunales del interior que tomó la iniciativa de enfilarse en el vernismo. En esa oportunidad, expresó que Verna se había sorprendido de los proyectos que el intendente tenía para Puelén. También dijo que Jorge nunca visitó la localidad.

Desde que Verna asumió, no pisó Puelén y hoy el intendente siente que está abandonado por el gobierno provincial: “no tengo ayuda. Estoy solo. No puedo llegar a Verna. El gobernador está rodeado por un grupo de inoperantes”, contó Llanos a InfoHuella.

TODAS SON NEGATIVAS

El intendente pintó un panorama desolador: “soy yo el que tiene que poner la cara. Voy a Santa Rosa, gestiono para mi pueblo, para mi gente, y todas son negativas. En deportes, me cansé de hablar con el Director Almudévar. Nunca nada para Puelén. Resulta que hoy me entero que en Puelches tienen pensado hacer dos canchas de fútbol. Me alegro por Puelches. Pero resulta que para Puelén nunca nada”, sostuvo.

Llanos también se quejó del ministro de Seguridad Juan Carlos Tierno. “Esperaba otra cosa, pero Tierno también se mostró indiferente en materia de seguridad”, expresó. Asimismo, Llanos agregó a InfoHuella que hasta el diputado Ariel Rauschenberger (PJ), visitó la localidad de Puelén en campaña y, luego de asumir, cuando fue a la Cámara de Diputados, se encontró con evasivas.

RENUNCIA

“Quiero una audiencia con Verna. Que el gobernador me atienda y escuche mis reclamos. A veces pienso que Verna no está al tanto de mi situación porque está rodeado de inoperantes. Si Verna no me atiende hablaré con los vecinos, con la gente que me votó y dejaré a consideración mi renuncia. Así no se puede seguir”, finalizó.

Foto: La Reforma

Fuente: Infohuella