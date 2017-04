El gobernador Alberto Weretilneck ratificó la propuesta de que los días de paro se recuperen con la eliminación de las jornadas pedagógicas de capacitación. Afirmó que la oferta del 23 por ciento de aumento y que los descuentos por la huelga no será modificada.

El Gobierno Provincial propuso un aumento del 23 por ciento a pagarse en tres tramos, para marzo, julio y septiembre. Weretilneck ratificó que los días de paro de marzo serán descontados y los de abril, recuperados.

“Se descuentan las jornadas no trabajadas en marzo a razón de un día por mes a partir de mayo. Propusimos descontar un día por mes para no dañar tanto el salario de los trabajadores”, indicó.

Explicó que los días de abril se recuperarán con la eliminación de las jornadas pedagógicas de capacitación, que significaban que los chicos no vayan a clase.

“Por ahora no necesitamos extender el ciclo lectivo. Vamos a ver como continúa todo con el transcurso del año, pero por ahora con la recuperación planteada por el ministerio estamos cumpliendo con los días de clase”, consideró