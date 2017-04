“Está todo mal. No puede ser que con tanto desparpajo, YPF tire gente a la calle como lo está haciendo como su fuese un producto vencido en una góndola”. La frase le corresponde a Marcelo Rucci intendente en Rincón de los Sauces, quien dijo que hay medidas de fuerza en los yacimientos Loma Campana y Loma La Lata, ya que hay 50 despidos de Petrogas, Puesto Hernández , El Orejano, Pata Mora y por otro lado en su localidad, donde hace 7 meses los despedidos esperan que pase el contrato de Pecom a OPS.

“YPF es la que está estafando a esta gente, que iba a quedar stand by por unos meses y no han vuelto a trabajar” dijo Rucci.

El jefe comunal, quien es además secretario administrativo del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, que conduce Guillermo Pereyra expresó que este conflicto corre un gran peligro de que se extienda al resto de los yacimientos.

“Acá se habla de inversiones, de grandes anuncios, de la reactivación del sector, pero nosotros lo que vemos es que cada día queda más gente en la calle”, expresó.

Para Rucci, “está todo mal. Vemos que no hay ninguna voluntad de las productoras de reincorporar a la gente” y le reclamó al gobernador, Omar Gutiérrez, que intervenga en el conflicto porque no se ve una reacción del gobierno. “Esperamos gestos, no queremos catarsis de los funcionarios” señalÓ.ò

Por su parte, el titular del gremio que nuclea al personal jerárquico, Manuel Arévalo dijo que el conflicto es con la petrolera nacional YPF. “Ellos vienen recortando contratos, sobre todo en las zonas de yacimientos maduros y por esto las contratistas tienen que despedir compañeros”, indicó.

“Tienen una actitud parecida a la que tomó la empresa en los 90’. YPF está en contra de los trabajadores, tiene una posición anti-argentina. Si el negocio no funciona, los trabajadores no podemos pagar los platos rotos. Si los yacimientos viejos no funcionan, la pregunta tiene que ser qué hacemos con los compañeros”, expresó.

Arévalo indicó que una solución para los trabajadores sean trasladados a las áreas no convencionales.

